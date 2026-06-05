Chạm đến trái tim, lan tỏa rộng khắp

Với ý nghĩa sâu sắc, lợi ích thiết thực hướng về cộng đồng trong 7 năm qua, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" luôn nhận được sự đánh giá cao của các lực lượng chức năng, bộ, ngành, chính quyền địa phương

Sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” - tiền thân là chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

. Đại tá LÊ VĂN TÚ, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3:

Biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm cộng đồng

Điều đặc biệt ý nghĩa của chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" không chỉ là số lượng hàng triệu lá cờ được trao tặng mà còn ở thông điệp thiêng liêng được gửi gắm qua từng lá cờ đỏ sao vàng. Đó là niềm tự hào dân tộc; là niềm tin vào Đảng, Nhà nước, Quân đội; là ý chí kiên cường vươn khơi bám biển của ngư dân Việt Nam giữa trùng khơi sóng gió.

Trong quá trình phối hợp với Báo Người Lao Động tổ chức các hoạt động tại khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, chúng tôi đã chứng kiến nhiều hình ảnh xúc động: Những ngư dân nâng niu lá cờ mới trước khi treo lên tàu; những ánh mắt đầy tự hào khi Quốc kỳ tung bay trên ngư trường truyền thống; sự phấn khởi của ngư dân khi nhận được sự quan tâm, đồng hành của cơ quan báo chí, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương…

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" có sự gắn kết rất chặt chẽ với chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân" và cuộc thi "Em yêu biển đảo quê hương" của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam. Nhiều năm qua, các đơn vị Cảnh sát biển đã phối hợp cùng Báo Người Lao Động tổ chức tuyên truyền pháp luật; trao tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế, học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân trên biển, xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân nơi biển đảo.

Chỉ tính riêng địa bàn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, những năm qua, hai bên đã phối hợp trao tặng hơn 20.000 lá cờ Tổ quốc cùng hàng ngàn phần quà cho gia đình chính sách, gia đình ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn...

Có thể khẳng định sau 7 năm thực hiện, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một hoạt động xã hội thông thường, trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần trách nhiệm cộng đồng, của lòng yêu nước và khát vọng hướng về biển đảo quê hương.

. Đại tá ĐỖ HỒNG DUYÊN, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân:

Góp phần củng cố thế trận lòng dân

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động tổ chức thực hiện đã khẳng định ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc; trở thành chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Đối với Vùng 2 Hải quân - lực lượng quản lý hơn 300.000 km² vùng biển cùng hệ thống Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam, cờ Tổ quốc không chỉ là biểu tượng thiêng liêng của chủ quyền quốc gia, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ vững vàng nơi đầu sóng, sẵn sàng nhận lãnh và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Với ngư dân, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tàu chính là "cột mốc sống" giữa trùng khơi, khẳng định chủ quyền và ngư trường truyền thống của đất nước ta trên biển Đông.

Chính vì vậy, suốt 7 năm qua, sự đồng hành của Báo Người Lao Động thông qua chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trở thành cầu nối nghĩa tình giữa đất liền với biển đảo; giữa nhân dân cả nước với cán bộ, chiến sĩ và ngư dân nơi tuyến đầu Tổ quốc. Thông qua chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển" và hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân", hơn 22.000 lá cờ Tổ quốc đã được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ và ngư dân.

Bên cạnh đó, sự đồng hành của Báo Người Lao Động trong công tác tuyên truyền biển đảo; thu hút nguồn nhân lực; tổ chức các đoàn công tác đến Nhà giàn DK1; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió; hoạt động dân vận trên địa bàn đóng quân… đã được triển khai chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả; qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh Bộ đội Hải quân.

Chúng tôi kỳ vọng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo hơn cả về quy mô lẫn hình thức tổ chức. Qua đó, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên biển vững chắc; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân và ý chí đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới.

. Đại tá ĐẶNG NGỌC HIỆU, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế:

Đồng thuận, hưởng ứng

Thời gian qua, Báo Người Lao Động và Bộ đội Biên phòng TP Huế thường xuyên phối hợp triển khai chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc", xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" trên nhiều tuyến biên giới. Hầu hết các tuyến đường lên khu vực biên giới đều được trang hoàng cờ Tổ quốc, tạo nên nét đẹp vùng biên. Dưới bóng cờ là niềm tự hào, đồng bào, chiến sĩ chung sức đồng lòng xây dựng cuộc sống mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chúng tôi cảm nhận rất rõ sức lan tỏa và giá trị mà chương trình mang lại đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, vùng biển của TP Huế. Quốc kỳ từ các hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương", "Đường cờ Tổ quốc", "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã trở thành hình ảnh quen thuộc trên nhiều tuyến đường dẫn lên khu vực biên giới.

Những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay không chỉ góp phần tạo cảnh quan khang trang, làm đẹp các địa bàn biên cương mà còn mang ý nghĩa chính trị, giáo dục sâu sắc. Mỗi tuyến đường cờ là một lời nhắc nhở sinh động về tình yêu quê hương, đất nước; về trách nhiệm giữ gìn chủ quyền lãnh thổ và sự tri ân đối với những thế hệ đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Điều đáng quý là chương trình đã tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng rộng rãi trong nhân dân. Từ đồng bào vùng biên, cán bộ cơ sở đến lực lượng vũ trang đều xem những tuyến đường cờ như một biểu tượng của tinh thần đoàn kết, của niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với quê hương, đất nước. Đây chính là giá trị cốt lõi và cũng là sức sống lâu bền của chương trình.

Chúng tôi tin rằng những giá trị mà chương trình đã vun đắp suốt 7 năm qua sẽ tiếp tục được phát huy, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi biên cương, biển đảo của Tổ quốc.

. Bà HUỲNH THỊ THÙY DUNG, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng:

Điểm tựa tinh thần

Trong 7 năm qua, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động phát động và thực hiện đã trở thành một hoạt động hết sức ý nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại Đà Nẵng, sự phối hợp giữa Báo Người Lao Động và thành phố được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực như: trao tặng cờ Tổ quốc, túi thuốc y tế cho ngư dân; xây dựng các tuyến "Đường cờ Tổ quốc" và tổ chức nhiều chương trình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Những việc làm cụ thể ấy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn tạo động lực tinh thần to lớn cho người dân.

Điều khiến chúng tôi rất trân trọng là sức sống của chương trình đã thực sự chạm đến trái tim người dân, lan tỏa rộng khắp trong các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng như cộng đồng dân cư trên địa bàn TP Đà Nẵng. Những tuyến "Đường cờ Tổ quốc" không chỉ hiện diện ở khu vực trung tâm hay các địa bàn ven biển mà còn được mở rộng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn. Hình ảnh những lá cờ đỏ sao vàng tung bay đã góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, vun đắp tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Bên cạnh ý nghĩa chính trị - xã hội và giá trị tinh thần sâu sắc, chương trình còn gắn với các hoạt động an sinh thiết thực, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững quốc phòng - an ninh trên biển.

Chúng tôi kỳ vọng thời gian tới, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ tiếp tục được duy trì và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng cờ hay xây dựng các tuyến đường cờ, chương trình còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ.

Chúng tôi tin rằng với những giá trị tốt đẹp đã được khẳng định suốt 7 năm qua, chương trình sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió, góp phần nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo trong toàn xã hội. Việc kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế biển đảo với bảo đảm an sinh xã hội cũng sẽ tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng thực hiện mục tiêu trở thành đô thị hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn, có chất lượng sống cao, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

. Ông NGUYỄN LONG BIÊN, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa:

Tiếp thêm ý chí, nghị lực

Khánh Hòa là địa phương có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế biển, quốc phòng và an ninh quốc gia. Tỉnh có hơn 490 km bờ biển, nhiều vịnh đẹp nổi tiếng cùng Đặc khu Trường Sa anh hùng - nơi được ví như "phên dậu" phía Đông của Tổ quốc.

Những năm qua, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động thực hiện đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm tại Khánh Hòa. Với các hợp phần "Triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", "Cờ Tổ quốc biên cương", "Đường cờ Tổ quốc" và "Chắc tuyến đầu, vững hậu phương", chương trình đã mang đến những giá trị thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Hàng chục ngàn lá cờ Tổ quốc đã được trao tặng ngư dân, các nghiệp đoàn nghề cá, cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân cùng quân - dân ở Trường Sa đã trở thành biểu tượng sinh động của tình cảm từ đất liền hướng về biển đảo quê hương. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên tàu cá của ngư dân Khánh Hòa và các tỉnh Nam Trung Bộ tiếp thêm động lực để ngư dân vươn khơi bám biển, khẳng định sự hiện diện thường xuyên của Việt Nam trên các ngư trường truyền thống.

Đối với quân và dân Trường Sa, chương trình là cầu nối của tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của đồng bào cả nước đối với những người đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, góp phần tiếp thêm ý chí, nghị lực để cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền.

Khánh Hòa trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Báo Người Lao Động thông qua chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Chúng tôi tin tưởng rằng những giá trị tốt đẹp mà chương trình mang lại sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần vun đắp lòng yêu nước, củng cố thế trận lòng dân và chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, biên cương thiêng liêng của Việt Nam.

. Ông ĐÀO HOÀNG MINH - Chủ tịch UBND xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ:

Cổ vũ, khích lệ người dân

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động suốt 7 năm qua là một hành trình vô cùng ý nghĩa, giàu tính nhân văn. Những lá cờ đỏ sao vàng được trao tận tay người dân, chiến sĩ là món quà quý giá - biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc và chủ quyền quốc gia.

Tại địa phương, chúng tôi cảm nhận rất rõ giá trị tinh thần to lớn mà chương trình mang lại. "Đường cờ Tổ quốc" rực rỡ trên tuyến Đường tỉnh 926, dài hơn 4 km, được hình thành từ chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc này. Sự quan tâm, phối hợp giữa chính quyền địa phương, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, các đoàn thể và Báo Người Lao Động đối với công trình góp phần vun bồi niềm tin và ý thức trách nhiệm của đoàn viên - lao động, nhân dân đối với quê hương, đất nước.

Chương trình đã cổ vũ, khích lệ nhân dân xã Trường Long Tây nói riêng và TP Cần Thơ nói chung tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chúng tôi trân trọng những đóng góp bền bỉ của Báo Người Lao Động và mong chương trình sẽ tiếp tục được duy trì, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Gắn với chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” là các hoạt động an sinh xã hội được Báo Người Lao Động triển khai rộng khắp. Trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào cuối tháng 5-2025, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân đã trao nhiều suất học bổng và đồ dùng học tập, ba lô cho học sinh trên các đảo Sinh Tồn, Đá Tây, Trường Sa Lớn… Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Tâm huyết, trách nhiệm của Báo Người Lao Động Thời gian qua, Bộ Tư lệnh TP HCM phối hợp chặt chẽ với Báo Người Lao Động trong các hoạt động tuyên truyền, cũng như triển khai thực hiện chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc". Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, đánh giá chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Việc trao tặng hàng triệu lá cờ Tổ quốc đến các địa phương trên cả nước không chỉ thể hiện tình cảm thiêng liêng đối với quốc gia mà còn góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Theo đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, chương trình cùng với nhiều hoạt động chăm lo thiết thực đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, mang lại giá trị tinh thần to lớn, lợi ích thiết thân với người dân, nhất là ngư dân, đồng bào tại các khu vực biên giới, hải đảo và vùng sâu, vùng xa. Có được điều này là nhờ tâm huyết, trách nhiệm xã hội cao của tập thể Báo Người Lao Động. Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng tặng 500 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân TP HCM, thông qua đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, tại chương trình “Ăn sáng cùng ngư dân” ở xã Phước Hải ngày 30-5-2026. Ảnh: LÊ TRẦM Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn nhấn mạnh việc Báo Người Lao Động duy trì và phát triển chương trình này nhiều năm qua là rất đáng biểu dương; góp phần tích cực cùng các lực lượng trong việc xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, nâng cao ý thức bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.



