Chấm dứt "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư"

Ngày 11-5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì các cuộc làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đổi mới tư duy xây dựng, thi hành pháp luật

Tại cuộc làm việc với Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định thể chế là 1 trong 3 đột phá chiến lược, với yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, xây dựng hệ thống pháp luật chất lượng cao, hiện đại, phù hợp thông lệ quốc tế và được thực thi nghiêm minh, nhất quán. Là cơ quan "gác cổng pháp lý", tham mưu chiến lược cho Chính phủ về xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp có trách nhiệm rất lớn, vai trò quan trọng để pháp luật, thể chế thực sự là một đột phá chiến lược, phục vụ phát triển đất nước, tăng trưởng 2 con số.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp đi đầu trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; nâng cao năng lực quản trị rủi ro pháp lý quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thi hành chính sách, pháp luật. Trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, Thủ tướng yêu cầu bám sát mục tiêu "tăng trưởng 2 con số dựa trên cải cách mạnh mẽ thể chế" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; khẩn trương tháo gỡ các rào cản, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách; chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Bộ Tư pháp được giao tiếp tục nghiên cứu, thể chế hóa kịp thời và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của Hội nghị Trung ương 2 cùng các chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải kiểm soát chặt tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư"; phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, cơ chế "xin - cho" trong xây dựng pháp luật; đồng thời quan tâm hoàn thiện các quy định liên quan môi trường số, không gian mạng. Bộ Tư pháp khẩn trương xây dựng Đề án Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, tầm nhìn đến năm 2045, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ trước ngày 15-10. Đồng thời rà soát tiến độ các dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai, đặc biệt với các luật liên quan đấu thầu, đầu tư công, ngân sách Nhà nước, đất đai, điện lực và quy hoạch sử dụng đất.

Thủ tướng yêu cầu nâng cao chất lượng thẩm định theo hướng thực chất, độc lập, chuyên sâu; rà soát kỹ các quy định liên quan chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành để tránh chồng chéo, trùng lặp. Các bộ, ngành chủ trì soạn thảo văn bản phải tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, tránh tình trạng văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi hoặc không thể triển khai trên thực tế. "Bộ Tư pháp phải khẳng định rõ hồ sơ nào đủ điều kiện trình Chính phủ, hồ sơ nào chưa đủ điều kiện; kiên quyết không trình các hồ sơ chưa hoàn thiện, chưa có dự thảo văn bản hướng dẫn kèm theo" - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng chủ trì buổi làm việc với Bộ Ngoại giao. Ảnh: NHẬT BẮC

Chủ động tham mưu các kịch bản

Cùng ngày, chủ trì cuộc làm việc với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đặc biệt coi trọng, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là tại các địa bàn quan trọng, có biện pháp kịp thời từ sớm, từ xa khi có vấn đề phát sinh. Cùng với đó, nghiên cứu kỹ lưỡng, khẩn trương cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV của Đảng thành các kế hoạch, đề án và giải pháp cụ thể; trình Chính phủ, Thủ tướng ngay trong tháng 5, quý II/2026 và ban hành các văn bản, thông tư hướng dẫn để bảo đảm triển khai thực hiện được ngay.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao. Cùng với đó, khẩn trương xây dựng KPI để có cơ sở đánh giá cán bộ, công chức; chủ động xây dựng cơ chế về quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là về kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư, xúc tiến du lịch, ngoại giao công nghệ...

Lãnh đạo Chính phủ chỉ đạo tổ chức tốt chương trình đối ngoại của lãnh đạo cấp cao; phải tích cực, chủ động hơn nữa, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan trong việc tham mưu, đề xuất, xây dựng kế hoạch; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức tổ chức theo hướng tiết kiệm, thực chất, hiệu quả; bám sát yêu cầu phía bạn và nhu cầu của ta để chuẩn bị kỹ nội dung trao đổi, bảo đảm cụ thể, thiết thực. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cơ chế số hóa, khẩn trương xây dựng hệ thống quản lý số hóa, rà soát, theo dõi, quản lý, đôn đốc việc triển khai, thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, nhất là các cam kết, thỏa thuận sau các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao.

Thủ tướng nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đánh giá và dự báo tình hình thế giới và khu vực, điều chỉnh chiến lược, chính sách của các đối tác lớn, quan trọng để kịp thời cung cấp thông tin, tham mưu, kiến nghị các chủ trương, chính sách, biện pháp, kịch bản ứng phó không để bị động, bị bất ngờ, nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, quốc phòng, phát triển của đất nước. Đặc biệt là tăng cường công tác nghiên cứu, tham mưu phải gắn kết chặt chẽ hiệu quả phục vụ cho mục tiêu tăng trưởng "2 con số", chuyển đổi, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ Chiều cùng ngày, Thủ tướng chủ trì phiên họp với Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu các bộ trưởng, người đứng đầu các ngành, đơn vị, phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả thúc đẩy phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực, địa phương mình. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính xây dựng cơ chế tài chính đặc thù trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Đồng thời các bộ ngành phải đẩy mạnh liên kết "ba nhà": Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp để thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ.



