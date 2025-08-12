Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Độc quyền

Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau gần 8 tháng UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo xử lý trách nhiệm của nữ hiệu trưởng mắc nhiều sai phạm, đến nay Sở GD-ĐT tỉnh này vẫn chưa xử lý.

Ngày 12-8, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Huy Văn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết vẫn chưa có quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát và các cá nhân thuộc sở có liên quan.

Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!- Ảnh 1.

Ông Phạm Huy Văn trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Theo ông Văn, việc chậm trễ trong vấn đề xử lý kỷ luật các cán bộ là do trong thời gian qua, ngành giáo dục diễn ra 2 kỳ thi quan trọng, mất nhiều thời gian.

"Trong tuần này, Sở sẽ tổ chức xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan để báo cáo UBND tỉnh và thông tin cho cơ quan báo chí. Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng đã nhận trách nhiệm với lãnh đạo tỉnh về vấn đề chậm xử lý cán bộ" - ông Văn thông tin.

Theo nguồn tin của phóng viên, đầu tháng 6-2025, Hội đồng kỷ luật viên chức giữ chức vụ lãnh đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ.

Ngày 7-8, hội đồng này có văn bản kiến nghị giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định kỷ luật bà Huệ. Tuy nhiên, đến nay nữ hiệu trưởng này cùng các cán bộ có liên quan vẫn chưa bị xử lý.

Trước đó, tháng 1-2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã kết luận nội dung tố cáo ông Phạm Đăng Khoa (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk) vì cho rằng đã bao che cho bà Huệ khi làm hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm cùng 1 hành vi vi phạm, được coi là tái phạm, phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Khoa ban hành công văn "phê bình nghiêm khắc" đối với bà Huệ là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, ông Khoa thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm bà Huệ giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát đang trong thời hạn xử lý kỷ luật là vi phạm quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý.

Đối với ông Đỗ Tường Hiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk với vai trò, trách nhiệm là người chủ trì cuộc họp kiểm điểm vi phạm trong công tác quản lý đối với lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An; ký báo cáo gửi Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị không chuyển sang Hội đồng kỷ luật đối với khuyết điểm, vi phạm của bà Huệ là vi phạm quy định về xử lý kỷ luật viên chức.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD-ĐT xử lý trách nhiệm bà Huệ và một số cán bộ của sở liên quan đến vụ việc.

Mới đây, Hội đồng kỷ luật UBND tỉnh đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kỷ luật ông Khoa bằng hình thức khiển trách và kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Hiệp.

Ngoài vụ việc nêu trên, sau khi được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, bà Huệ lại tiếp tục mắc nhiều vi phạm, khuyết điểm nhưng đến nay chưa bị xử lý.

Tin liên quan

Sở GD-ĐT Đắk Lắk kết luận vụ "giáo viên "tố" nữ hiệu trưởng"

Sở GD-ĐT Đắk Lắk kết luận vụ "giáo viên "tố" nữ hiệu trưởng"

(NLĐO) - Riêng nội dung giáo viên "tố" nữ hiệu trưởng cho cắt hạ hàng loạt cây xanh, gỗ không biết về đâu thì Sở GD-ĐT kết luận "không có cơ sở khẳng định"!.

Đáng bị kỷ luật cảnh cáo, 1 nữ hiệu trưởng chỉ bị... phê bình!

(NLĐO) - Một nữ hiệu trưởng ở Đắk Lắk tái phạm, đúng ra phải bị kỷ luật cảnh cáo nhưng lại được phê bình, rút kinh nghiệm!

Kết quả tốt nghiệp THPT của 4 học sinh từng "tự nguyện" xin nghỉ học ra sao?

(NLĐO) – Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, 4 học sinh lớp 12 được cho là "tự nguyện" xin nghỉ học đã được đi học lại và tất cả đều đỗ tốt nghiệp THPT.

xử lý kỷ luật nhận trách nhiệm nữ hiệu trưởng rút kinh nghiệm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo