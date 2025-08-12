Chậm kỷ luật 1 nữ hiệu trưởng, lãnh đạo Sở GD-ĐT nhận... trách nhiệm!

Ngày 12-8, tại buổi họp báo của UBND tỉnh Đắk Lắk, ông Phạm Huy Văn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT cho biết vẫn chưa có quyết định kỷ luật bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát và các cá nhân thuộc sở có liên quan.

Ông Phạm Huy Văn trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo

Theo ông Văn, việc chậm trễ trong vấn đề xử lý kỷ luật các cán bộ là do trong thời gian qua, ngành giáo dục diễn ra 2 kỳ thi quan trọng, mất nhiều thời gian.

"Trong tuần này, Sở sẽ tổ chức xử lý trách nhiệm các cá nhân có liên quan để báo cáo UBND tỉnh và thông tin cho cơ quan báo chí. Lãnh đạo Sở GD-ĐT cũng đã nhận trách nhiệm với lãnh đạo tỉnh về vấn đề chậm xử lý cán bộ" - ông Văn thông tin.

Theo nguồn tin của phóng viên, đầu tháng 6-2025, Hội đồng kỷ luật viên chức giữ chức vụ lãnh đạo của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức cuộc họp xử lý kỷ luật đối với bà Huỳnh Thị Kim Huệ.

Ngày 7-8, hội đồng này có văn bản kiến nghị giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định kỷ luật bà Huệ. Tuy nhiên, đến nay nữ hiệu trưởng này cùng các cán bộ có liên quan vẫn chưa bị xử lý.

Trước đó, tháng 1-2025, UBND tỉnh Đắk Lắk đã kết luận nội dung tố cáo ông Phạm Đăng Khoa (nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk) vì cho rằng đã bao che cho bà Huệ khi làm hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trong vòng 24 tháng, bà Huệ có 2 lần vi phạm cùng 1 hành vi vi phạm, được coi là tái phạm, phải xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Tuy nhiên, ông Khoa ban hành công văn "phê bình nghiêm khắc" đối với bà Huệ là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, ông Khoa thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm bà Huệ giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát đang trong thời hạn xử lý kỷ luật là vi phạm quy định về bổ nhiệm viên chức quản lý.

Đối với ông Đỗ Tường Hiệp, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk với vai trò, trách nhiệm là người chủ trì cuộc họp kiểm điểm vi phạm trong công tác quản lý đối với lãnh đạo Trường THPT Chu Văn An; ký báo cáo gửi Giám đốc Sở GD-ĐT đề nghị không chuyển sang Hội đồng kỷ luật đối với khuyết điểm, vi phạm của bà Huệ là vi phạm quy định về xử lý kỷ luật viên chức.

UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở GD-ĐT xử lý trách nhiệm bà Huệ và một số cán bộ của sở liên quan đến vụ việc.

Mới đây, Hội đồng kỷ luật UBND tỉnh đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kỷ luật ông Khoa bằng hình thức khiển trách và kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với ông Hiệp.

Ngoài vụ việc nêu trên, sau khi được điều động về làm Hiệu trưởng Trường THPT Cao Bá Quát, bà Huệ lại tiếp tục mắc nhiều vi phạm, khuyết điểm nhưng đến nay chưa bị xử lý.