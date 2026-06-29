Chăm lo "cái gốc của mọi công việc"

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Người viết: "Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách cho đúng".

Cuộc gặp mặt cán bộ quy hoạch thuộc diện Bộ Chính trị quản lý tại trụ sở Trung ương Đảng ngày 23-6 .Ảnh: BÁO NHÂN DÂN

Thấm nhuần lời dạy của Bác, hơn 90 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu ở mỗi giai đoạn phát triển của đất nước. Cụ thể, Nghị quyết 26/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xác định: "Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng". Công tác cán bộ vì vậy được coi là "then chốt của then chốt" trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Văn kiện Đại hội XIII tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đến Đại hội XIV của Đảng, trong 3 đột phá chiến lược, Đảng ta xác định tập trung chuyển đổi cơ cấu và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao; đẩy mạnh thu hút và trọng dụng nhân tài; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả, nhất là công tác thẩm định, đánh giá cán bộ theo đúng chủ trương "có vào, có ra", "có lên, có xuống". Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở, thật sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước.

Vì vậy, để có những cán bộ tốt, trước hết Đảng cần thường xuyên chăm lo, bồi dưỡng và huấn luyện, đánh giá nhằm phát hiện nhân tài mới, cũng như đưa ra khỏi quy hoạch người không đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực. Đồng thời, cân nhắc, bố trí cán bộ một cách chính xác - nghĩa là người được bố trí phải gần dân, sát dân; được bố trí đúng vị trí công tác để phát huy thế mạnh của mình.

Ngoài ra, cần thực hiện nghiêm các quy trình trong công tác cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cần được thực hiện một cách công khai, minh bạch; tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phân cấp gắn với trách nhiệm, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.



