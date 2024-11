Chăm lo cho đoàn viên và các gia đình khó khăn

Giải thu hút 8 đội tham gia thi đấu ở nội dung đôi nam - nữ. Ban tổ chức đã trao huy chương cho 4 cặp đôi đoạt giải cao. Ngoài tạo sân chơi lành mạnh cho CNVC-LĐ, giải còn quyên góp 105 triệu đồng giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo và trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Phú Nhuận, TP HCM (bên phải), trao tiền ủng hộ cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Ảnh: THANH NGA

LĐLĐ quận 5, TP HCM vừa trao "Mái ấm Công đoàn" cho chị Nguyễn Thị Thùy My (ngụ tại 724 ấp Bình An, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP HCM), giáo viên Trường Mầm non 12. Hoàn cảnh chị My rất khó khăn, căn nhà xuống cấp đã lâu nhưng không có điều kiện để sửa chữa. Chia sẻ với gia đình, LĐLĐ quận 5 đã hỗ trợ 60 triệu đồng để cải thiện điều kiện sống.