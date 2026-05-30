Chăm lo chu đáo những trụ cột của tương lai

Ngày 29-5, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2026. Dự chương trình có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM.

Những mong ước chín chắn

Tại chương trình, em Mai Thiên Quý, học sinh Trường Tiểu học Bùi Văn Ngữ (xã Bà Điểm), kể nhiều học sinh được cha mẹ cho tiền tiêu vặt khi đến trường và một số bạn có thói quen chi tiêu theo cảm xúc hoặc đua đòi. Thiên Quý mong muốn nhà trường và các cấp tổ chức thêm hoạt động giáo dục cách chi tiêu dành cho học sinh ngay từ bậc tiểu học, hướng dẫn các em biết quản lý tiền tiêu vặt hợp lý hơn, hình thành kỹ năng tiết kiệm và dùng đồng tiền đúng mục đích.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu tại chương trình. Ảnh: THÀNH ĐOÀN

Về nhu cầu vui chơi, học tập và rèn luyện kỹ năng, em Phạm Hoàng Bảo Anh, học sinh Trường THCS Nguyễn Du (phường Thông Tây Hội), cho biết sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, nhiều nhà thiếu nhi quận, huyện trước đây không còn duy trì và hoạt động như trước. Điều này khiến các em có ít điều kiện hơn để tham gia câu lạc bộ, đội, nhóm hay lớp năng khiếu nhằm học tập, rèn luyện kỹ năng, phát huy sở trường bản thân. Bảo Anh mong muốn có sự quan tâm, xem xét hỗ trợ duy trì và phát triển trở lại các câu lạc bộ, đội, nhóm dành cho thiếu nhi ở các phường, xã, đặc khu.

Thiếu nhi trình bày ý kiến với lãnh đạo TP HCM .Ảnh: THIỆN AN

Đại diện thiếu nhi đặc khu Côn Đảo, em Đỗ Ngọc Hà Phương, Trường THCS Lê Hồng Phong, chia sẻ sau sáp nhập, học sinh trên đặc khu nhận được nhiều sự quan tâm thông qua hoạt động giáo dục và kết nối với đất liền.

Tuy nhiên, theo Hà Phương, học sinh còn gặp khó khăn trong tiếp cận cơ hội học tập, trải nghiệm và giao lưu tại sân chơi học thuật. Hiện toàn đặc khu chỉ có một trường THCS nên môi trường học tập và kết nối chưa thật sự đa dạng. Bên cạnh đó, việc di chuyển giữa Côn Đảo và đất liền phụ thuộc vào thời tiết, lịch tàu, lịch bay cũng như chi phí đi lại khiến nhiều bạn khó tham gia các sân chơi lớn của thành phố.

Hiện thực hóa các sáng kiến

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết việc gặp gỡ được xem là một phương thức giúp lãnh đạo thành phố lắng nghe, tiếp cận nguyện vọng, đề xuất cụ thể của thiếu nhi. Từ đó bổ sung, hoàn thiện những phần việc, chương trình thiết thực, cụ thể, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển của các em trong giai đoạn mới.

"Những tiếng nói hồn nhiên nhưng xác đáng của các cháu ngày hôm nay càng nhắc nhở những người làm công tác lãnh đạo, quản lý nâng cao hơn nữa trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, đặc biệt là thế hệ măng non, được phát triển một cách toàn diện" - ông Võ Văn Minh chia sẻ.

Ông Võ Văn Minh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể thành phố và từng địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Các chủ trương, chính sách của Trung ương, của thành phố về trẻ em cần được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, để mọi trẻ được sống, học tập và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Ông Võ Văn Minh đề nghị UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ những kiến nghị mà các em đã nêu tại chương trình. Những đề xuất phù hợp, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn cần được khẩn trương nghiên cứu, triển khai; sớm hiện thực hóa những ý tưởng, sáng kiến thiết thực gửi gắm đến lãnh đạo thành phố.

Nội dung quan trọng nữa, đó là huy động tối đa nguồn lực xã hội để mở rộng trường lớp, xây dựng thêm nhiều không gian văn hóa, sân chơi an toàn, lành mạnh; quan tâm đến trẻ em yếu thế, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh cần tập trung xây dựng trường học hạnh phúc và môi trường hoạt động Đội để trẻ em thành phố được phát triển toàn diện. "Không chỉ truyền thụ kiến thức, chúng ta phải dạy các cháu làm người, rèn luyện kỹ năng sống, đạo đức thông qua phong trào Thiếu nhi TP HCM làm theo 5 Điều Bác Hồ dạy" - ông nói.

Tạo điều kiện tốt nhất Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhận xét nhiều ý kiến của thiếu nhi bám sát vấn đề thời sự hiện nay như chuyển đổi số, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thiếu nhi. Theo đó, các em không chỉ nêu lên những mong muốn của bản thân mà còn đặt mình vào vai trò những công dân để góp ý, hiến kế xây dựng TP HCM. Những ý kiến của các em cũng là dịp để người lớn nhìn lại chính mình, từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm nêu gương và đồng hành với trẻ em. Về các giải pháp thời gian tới, ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP HCM tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng trường học; nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng bảo đảm đủ trường, đủ lớp, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới và tạo điều kiện để mọi học sinh được tiếp cận giáo dục công bằng. TP HCM cũng sẽ tăng cường đầu tư công viên, không gian công cộng. Song song đó, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các thiết chế văn hóa, thể thao theo tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, vui chơi, rèn luyện.



