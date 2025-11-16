Chăm sóc da cho người bận rộn

Vì vậy, điều quan trọng là chọn đúng sản phẩm và tối ưu thao tác.

Một quy trình gọn nhẹ chỉ cần 3 bước cơ bản: làm sạch - dưỡng ẩm - chống nắng.

Buổi sáng, dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để loại bỏ dầu thừa, sau đó thoa kem dưỡng đa năng chứa thành phần cấp ẩm. Cuối cùng, kem chống nắng SPF từ 30 trở lên.

Buổi tối, nếu có trang điểm hoặc tiếp xúc môi trường nhiều bụi bẩn, tẩy trang sẽ là bước cần thiết. Có thể chọn micellar water để nhanh gọn và không cần rửa lại nhiều lần. Sau đó, dùng serum hoặc kem dưỡng có thành phần phục hồi để tái tạo da trong lúc ngủ.

Ngoài ra, việc duy trì lối sống lành mạnh cũng giúp làn da cải thiện đáng kể: ngủ đủ giấc, uống đủ nước, hạn chế thức khuya, đồ ngọt và thức ăn dầu mỡ.

Vào cuối tuần, một chiếc mặt nạ giấy dưỡng ẩm 10-15 phút sẽ giúp da "nạp năng lượng".