Chăm sóc người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội

Sáng 17-1, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ khởi công dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Hoàng Mai (phường Hoàng Mai, TP Hà Nội). Sự kiện hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ với thủ đô Hà Nội mà còn với chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, đặc biệt là người cao tuổi, trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng luôn nhất quán quan điểm con người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển. Trong đó, chăm sóc sức khỏe nhân dân là một nhiệm vụ chính trị trung tâm, xuyên suốt. Đối với người cao tuổi, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là vấn đề y tế mà còn thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, xã hội và mỗi gia đình với những người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước, cho cộng đồng và cho chính gia đình mình.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội. Ảnh: VOV

Dự án Khu phức hợp y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Đại học Y Hà Nội là bước cụ thể hóa nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đồng thời thể hiện quyết tâm của thủ đô trong vận dụng các cơ chế, chính sách đặc thù để triển khai các dự án lớn, có tác động lan tỏa lâu dài. Tổng Bí thư kỳ vọng dự án sẽ được triển khai thành công, trở thành biểu tượng của y tế học thuật, y tế nhân văn và y tế hiện đại trong thời kỳ mới.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 16.093 tỉ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành năm 2028, toàn bộ dự án hoàn tất vào năm 2030. Dự án được định hướng là tổ hợp đa chức năng, tích hợp khám chữa bệnh chất lượng cao, đào tạo - thực hành y khoa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi, hình thành hệ sinh thái y tế - giáo dục - nghiên cứu vận hành đồng bộ.