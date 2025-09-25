Chăm sóc răng miệng cho người dân Côn Đảo

Đoàn công tác Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM vừa khám, tư vấn miễn phí về sức khỏe răng miệng cho 1.030 học sinh tiểu học, 220 người cao tuổi, đồng thời tập huấn kiến thức về nha học đường cho giáo viên và nhân viên y tế tại Côn Đảo.

Kết quả ghi nhận ban đầu cho thấy tỉ lệ sâu răng ở học sinh là 84%, tỉ lệ mất răng và mắc các bệnh nha chu ở người cao tuổi cũng lần lượt là 72% và 29%.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM khám răng cho người dân ở Côn Đảo

Dịp này, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP HCM cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo ký kết hợp tác thực hiện chương trình "Nha học đường theo mô hình trường - trạm và chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người cao tuổi" trong 3 năm, từ 2025 đến 2028.

Bệnh viện đã trao tặng 6 bộ ghế nha khoa lưu động cùng các thiết bị nha khoa khác với tổng trị giá 600 triệu đồng, hỗ trợ Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo nâng cao năng lực khám chữa bệnh về răng miệng.