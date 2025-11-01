HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người yếu thế

Bài và ảnh: Hải Yến

Ngày 31-10, Sở Y tế TP HCM sơ kết 6 tháng triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện tại các trung tâm bảo trợ xã hội

TS-BS Bùi Minh Hiền, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ y - Sở Y tế, cho biết hiện thành phố có 19 trung tâm bảo trợ xã hội công lập với 7.819 đối tượng, gồm hơn 4.400 người khuyết tật đặc biệt nặng, gần 2.000 người cao tuổi và 763 trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng. Ngoài ra, có 89 cơ sở bảo trợ ngoài công lập đang chăm sóc gần 3.000 trường hợp.

Trước đây, các đối tượng bảo trợ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận dịch vụ y tế do xa bệnh viện, thiếu nhân lực y tế tại chỗ, cơ sở vật chất hạn chế và tỉ lệ sử dụng thẻ BHYT thấp. Trước thực trạng đó, ngày 25-3-2025, Sở Y tế chính thức khởi động chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người yếu thế.

Chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người yếu thế - Ảnh 1.

Trung tâm Cấp cứu 115 tập huấn sơ cấp cứu cho nhân viên của Trung tâm Bảo trợ xã hội

Theo kế hoạch, 16 bệnh viện (BV) đa khoa và chuyên khoa được phân công hỗ trợ các trung tâm bảo trợ, thực hiện khám chữa bệnh BHYT tại chỗ, khám định kỳ, tập huấn sơ cấp cứu cho nhân viên, phối hợp Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM) vận chuyển cấp cứu và hỗ trợ phục hồi chức năng, chỉnh hình cho người khuyết tật.

Bên cạnh đó, Sở Y tế và BHXH TP HCM đã phối hợp triển khai khám chữa bệnh BHYT ngay tại trung tâm, giúp người yếu thế được thụ hưởng đầy đủ quyền lợi y tế. Đến tháng 9-2025, chương trình đã mở rộng với sự tham gia của 24 BV đa khoa, 5 BV chuyên khoa và Trung tâm Cấp cứu 115 hỗ trợ 47 trung tâm bảo trợ xã hội công lập. Sau 6 tháng, các BV đã tổ chức 96 buổi khám bệnh trực tiếp với 11.818 lượt khám BHYT tại chỗ, 3.443 lượt khám tại BV, 78 ca chuyển viện nội trú, 91 ca điều trị ngoại trú và hơn 10.800 lượt cấp thuốc BHYT ngoại trú.

Nhóm bệnh lý phổ biến gồm tăng huyết áp, bệnh hô hấp, đục thủy tinh thể, suy dinh dưỡng, rối loạn tâm thần và bại não.

Theo Sở Y tế, mô hình phối hợp BV - Trung tâm Bảo trợ - BHXH đã phát huy hiệu quả, giúp đồng bộ hóa quy trình chăm sóc, giảm gánh nặng tài chính cho người yếu thế. Chương trình, dù vậy, vẫn gặp khó khăn về thiếu nhân lực y tế và thiếu mã định danh cho một số đối tượng. Một số đối tượng tại trung tâm chưa có CCCD, mã định danh nên chưa được cấp thẻ BHYT, gây khó khăn trong quản lý và thanh toán.

Ông Nguyễn Tăng Minh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, đúc kết sau thời gian triển khai, chương trình đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của ngành y tế thành phố.

Tuy nhiên, chương trình vẫn còn khó khăn về nhân lực y tế, cơ sở vật chất và kết nối hồ sơ sức khỏe điện tử. Sở Y tế đề nghị các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao năng lực y tế tại chỗ và phát triển mô hình chăm sóc toàn diện cho người yếu thế.

"Tới đây, sở sẽ mở rộng mô hình, ban hành bộ tiêu chí chăm sóc y tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp cấp CCCD, thẻ BHYT tích hợp và tăng cường đào tạo nhân viên y tế, góp phần hướng đến mục tiêu "không ai bị bỏ lại phía sau" trong công tác an sinh xã hội của TP HCM" - lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh.

