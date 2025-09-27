HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Chăm sóc toàn diện sức khỏe người lao động

Trịnh Minh Giang

Điểm tiến bộ nổi bật của nghị quyết là chính sách đãi ngộ đặc biệt dành cho nhân lực ngành y tế, nhất là ở y tế cơ sở và y tế dự phòng

Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị là một văn kiện chiến lược, thể hiện tầm nhìn toàn diện trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, với người lao động là đối tượng ưu tiên.

Bằng các giải pháp đột phá, nghị quyết không chỉ khắc phục hạn chế mà còn cải thiện môi trường làm việc, nâng cao đãi ngộ cho nhân lực y tế, hướng tới xây dựng một lực lượng lao động khỏe mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Một trong những trọng tâm của nghị quyết là chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động, bao gồm cả thể chất và tinh thần. Từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm, kết hợp với việc lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Đối với người lao động, chính sách này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và các vấn đề sức khỏe mạn tính. Bên cạnh đó, nghị quyết chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, giảm căng thẳng, kiểm soát các yếu tố nguy cơ như ô nhiễm, đồng thời triển khai các mô hình nơi làm việc an toàn, có không gian rèn luyện thể chất.

Điểm tiến bộ nổi bật của nghị quyết là chính sách đãi ngộ đặc biệt dành cho nhân lực ngành y tế, nhất là ở y tế cơ sở và y tế dự phòng. Bác sĩ, dược sĩ khi được tuyển dụng sẽ được xếp lương từ bậc 2. Phụ cấp ưu đãi nghề cũng được nâng lên mức tối thiểu 70% cho nhân viên y tế cấp xã, y tế dự phòng và 100% cho những người công tác tại vùng sâu, vùng xa hoặc các lĩnh vực đặc thù. Chính sách này không chỉ cải thiện thu nhập mà còn tạo động lực để nhân viên y tế nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động.

Để tăng cường khả năng tiếp cận y tế, nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% trạm y tế cấp xã sẽ được đầu tư đồng bộ. Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cũng được nâng lên trên 95% vào năm 2026 và đạt toàn dân vào năm 2030, tiến tới miễn viện phí cơ bản. Điều này giúp giảm gánh nặng tài chính cho người lao động, đặc biệt là người có thu nhập thấp. Quá trình chuyển đổi số y tế cũng được đẩy mạnh qua việc triển khai sổ sức khỏe, bệnh án và đơn thuốc điện tử, giúp quản lý thông tin sức khỏe của người lao động một cách liên tục và hiệu quả.

Tóm lại, Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến người lao động thông qua các giải pháp toàn diện. Việc thực hiện hiệu quả các chính sách này sẽ là minh chứng cho cam kết của Đảng trong việc xây dựng một xã hội công bằng, văn minh với một lực lượng lao động khỏe mạnh, góp phần xây dựng đất nước thịnh vượng.


