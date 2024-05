Chăm sóc toàn diện trẻ bị dị tật khe hở môi - vòm miệng

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Trang, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba, cho biết thai nhi có dị tật khe hở môi - vòm miệng được theo dõi, hướng dẫn chăm sóc. Sau khi chào đời 4 ngày tuổi, bé được chuyển đến Đơn nguyên chăm sóc toàn diện trẻ bị dị tật môi - vòm miệng để chăm sóc và thực hành kỹ thuật NAM taping giúp hạn chế khó khăn về ăn uống cũng như giảm nguy cơ dị tật nặng nề hơn. Khi được 6 tháng tuổi, bệnh nhi được phẫu thuật phục hồi, đóng kín khe hở môi.



Trẻ dị tật được chăm sóc toàn diện, can thiệp sớm sau sinh

Theo bác sĩ Trang, khe hở môi - vòm miệng là dị tật cần được chăm sóc lâu dài, các ca phẫu thuật cần thực hiện vào các thời điểm, lứa tuổi khác nhau, từ 14 - 15 năm. Ưu điểm của chăm sóc toàn diện là bệnh nhi được can thiệp sớm sau sinh. Do đó, các biến dạng do dị tật sẽ được kiểm soát ngay từ đầu. Bệnh nhi sẽ chỉ qua 2-3 lần phẫu thuật thay vì phải thực hiện nhiều lần do dị tật tăng nặng, phức tạp do không được can thiệp sớm.