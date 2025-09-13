HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Chậm tiến độ 9 tháng, cầu vượt cửa biển lớn nhất miền Trung bây giờ ra sao?

Quang Nhật

(NLĐO) - Cầu vượt cửa biển Thuận An với tổng mức đầu tư hơn 2.400 tỉ đồng phải gia hạn thời gian hoàn thành thêm 9 tháng, hiện bắt đầu thảm nhựa đoạn đường dẫn.

Sáng 13-9, đơn vị thi công dự án xây dựng cầu vượt cửa biển Thuận An, phường Thuận An (TP Huế) bắt đầu tiến hành thảm nhựa 600 m đoạn đường dẫn hai đầu cầu và hoàn thiện khe co giãn tại mố cầu M1, M2. 

Cầu vượt cửa biển sắp hoàn thành

Theo thiết kế, đường dẫn rộng 26 m, bao gồm lề đường, dải phân cách và làn đường dành cho xe chạy. Dự kiến việc thảm nhựa sẽ hoàn tất trong vòng vài ngày tới.

Vệ sinh mặt đường chuẩn bị thảm nhựa đoạn 300 m đường dẫn phía Nam.

Dự án xây dựng cầu vượt cửa biển Thuận An - công trình giao thông trọng điểm nối TP Huế với biển, đang bước vào giai đoạn nước rút. Sau hơn 3 năm thi công, đến tháng 8-2025, giá trị khối lượng thực hiện đã đạt hơn 1.827 tỉ đồng, tương đương 87,5% tổng giá trị hợp đồng xây lắp.

- Ảnh 1.

Cầu vượt cửa biển Thuận An đã cơ bản hoàn tất.

Tuyến đường dẫn và cầu có tổng chiều dài gần 7,8 km, trong đó riêng cầu qua cửa biển Thuận An dài 2,36 km. Cầu thiết kế theo tiêu chuẩn hiện đại, mặt cắt ngang rộng 20 m, có nhịp chính dạng Extradosed dài tới 218m, thuộc loại lớn hiếm có tại Việt Nam. 

Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án lên đến 2.400 tỉ đồng, đến nay đã được bố trí trên 2.141 tỉ đồng, giải ngân đạt khoảng 62,66%.

- Ảnh 2.

Công nhân đang nhanh chóng hoàn tất các phần việc còn lại ở hệ thống dây văng trên trụ chính.

Ba nhà thầu lớn là Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương, Công ty CP xây dựng Tân Nam, Công ty CP 479 Hòa Bình đã hoàn thành hầu hết các hạng mục chính với tổng giá trị trên 1.827 tỉ đồng, đạt khoảng 87,5%. 

Theo hợp đồng, dự án cầu vượt cửa biển Thuận An dự kiến hoàn thành vào tháng 3-2025. Tuy nhiên, đến nay UBNDTP Huế Huế đã cho phép gia hạn đến cuối 31-12-2025.

- Ảnh 3.

Đây là cây cầu vượt cửa biển được đánh giá là lớn nhất miền Trung, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ vướng mắc giải phóng mặt bằng. Tổng diện tích thu hồi khoảng 317.000 m², liên quan đến đất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, rừng phòng hộ và hàng trăm ngôi mộ ở phường Thuận An. 

Đến nay có hơn 229 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó khoảng 120 hộ phải bố trí tái định cư.

Hình hài cầu vượt cửa biển Thuận An sắp hoàn thành.

Hiện, phần mặt bằng phía Bắc cầu vượt cửa biển Thuận An đã bàn giao xong. Nhưng ở phía Nam dự án, khu vực thực hiện hạng mục đường dẫn mới bàn giao khoảng 1,1 km, hiện nhiều hộ vẫn chậm bàn giao, một số trường hợp chưa có đất tái định cư hoặc có ý kiến về chính sách bồi thường. Đây là điểm nghẽn lớn khiến tiến độ công trình không đạt như mong muốn. 

Sắp tới, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao đơn vị thi công để triển khai hoàn thành dự án cầu vượt cửa biển Thuận An.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

Hệ thống dây văng ở trụ chính.

- Ảnh 6.

Hoàn thiện lề đường trên cầu.

- Ảnh 7.

Hệ thống dây văng giữa nhịp chính Extradosed tạo khoảng hở thông thuyền là 120+180+120 m.

- Ảnh 8.

Khoảng cách lớn nhất giữa nhịp chính Extradosed là 180 m.

- Ảnh 9.

Cầu vượt cửa biển Thuận An.

- Ảnh 10.

Khẩn trương hoàn thiện cầu.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

Người dân tháo dở nhà cửa để bàn giao thêm 500 m mặt bằng thi công đường dẫn phía Nam cầu vượt cửa biển Thuận An.

- Ảnh 13.

Khu dân cư san sát ở phía Nam cầu vượt cửa biển khiến công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp khó khăn.

 

Sau 3 năm khởi công, cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung như thế nào?

(NLĐO) - Sau 3 năm thi công, cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung đã hợp long, chuẩn bị thông xe kỹ thuật dịp Quốc khánh 2-9 và khánh thành vào cuối năm.

Cà Mau lần đầu tiên xã hội hóa được 30 tỉ để nạo vét cửa biển Cái Đôi Vàm

(NLĐO) - Cửa biển Cái Đôi Vàm được nạo vét sẽ giúp cho hoạt động khai thác hải sản của ngư dân ở Cà Mau trở nên dễ dàng hơn

Tìm thấy thi thể "cần thủ" mất tích ở cửa biển

(NLĐO) - Sau 3 ngày mất tích do chìm thuyền ở cửa biển lúc đi câu, thi thể một người dân đã được tìm thấy khi trôi dạt vào bờ.

cầu vượt Dự án cửa biển cầu vượt cửa biển đại dự án
