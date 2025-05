Chân dung đối tượng dùng súng hơi bắn gục tài xế xe tải ở Đồng Nai

Ngày 6-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Sơn (39 tuổi, ngụ ấp Cây Xoài, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Đối tượng Sơn

Vào tối 1-5, Sơn đi bắn chim khi về đến tổ 17, ấp Cây Xoài, xã Tân An thì gặp xe ô tô tải biển số 60C-471... do anh Trương Mạnh Cường (25 tuổi, ngụ xã Tân An) điều khiển chở theo Nguyễn Văn Hoàng (31 tuổi, ngụ xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú) và Nguyễn Chí Thanh (21 tuổi, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chạy hướng ngược lại.

Súng hơi gây án

Thấy bụi quá nên Sơn đuổi theo chặn xe ô tô tải rồi hai bên cự cãi. Không giải quyết được mâu thuẫn, Sơn sử dụng súng nén hơi bắn đạn chì bắn vào bụng anh Cường gây thương tích rồi bỏ trốn.

Thấy vậy, người dân đã đưa Cường đi cấp cứu tại bệnh viện.

Biết lực lượng công an đang truy xét, Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, Sơn cũng giao nộp 1 súng nén hơi, 1 viên đạn chì.