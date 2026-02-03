HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Chân dung ông trùm đường dây xăng giả A95 vừa bị Công an TPHCM bắt

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã thực hiện lệnh bắt ông trùm đường dây xăng giả cùng nhiều đàn em do vi phạm nghiêm trọng

Ngày 3-2, Công an TPHCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Văn Yên (SN 1980), Nguyễn Hồng Hải (SN 1975), Nguyễn Tấn Hiệp (SN 1990), Nguyễn Thanh Hải (SN 1982), Trần Văn Đức (SN 1971), Lê Thị Ngọc Hương (SN 1981, vợ Đức), Lê Thanh Tú (SN 1986) và Phạm Tuấn Dũng (SN 1987) cùng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" là xăng RON A95.

Bắt quả tang đang pha xăng giả

Giữa tháng 1-2025, Tổ công tác Đội 6 – Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất Trạm xăng dầu Đức Lợi, địa chỉ 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TPHCM. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.

Công an TPHCM bắt ông trùm đường dây xăng giả A95 - Ảnh 1.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất xăng giả

Tại thời điểm kiểm tra, công an bắt quả tang chủ tiệm xăng là Trần Văn Đức và tài xế xe bồn là Lê Thanh Tú đang trực tiếp bơm dung môi và cho phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 nhằm tạo màu sắc giống xăng thật để tiêu thụ ra thị trường.

Cơ quan điều tra đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM tiếp tục xác minh, truy xét nguồn gốc dung môi và các đối tượng liên quan khác. Qua đó xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TPHCM.

Công an TPHCM bắt ông trùm đường dây xăng giả A95 - Ảnh 2.

Ông chủ tiệm xăng giả cùng tang vật vụ án

Công an TPHCM nhận định đây là đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn mua xăng nền A95 nguyên chất (xăng zin), kết hợp dung môi công nghiệp và phẩm màu, pha trộn theo tỷ lệ nhất định. Việc này nhằm làm tăng thể tích, giảm chất lượng xăng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng RON A95 thật.

Số xăng giả sau đó được tiêu thụ trực tiếp tại các trạm xăng với giá bán tương đương xăng thật để thu lợi bất chính.

Đường dây này hoạt động theo hai nhánh chính: Một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức, thực hiện việc pha trộn và hoán đổi xăng, dung môi tại bãi tập kết xe bồn trên đường Nguyễn Duy Trinh (TPHCM), sau đó đưa xăng giả đi tiêu thụ.

Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có Trạm xăng dầu Đức Lợi.

Tiềm ẩn nguy hiểm khó lường

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2022/BKHCN, không phải là xăng RON A95 theo quy định.

Việc sản xuất, buôn bán và tiêu thụ xăng RON A95 giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với người tiêu dùng và xã hội.

Theo cơ quan chuyên môn, xăng không đạt quy chuẩn kỹ thuật khi sử dụng có thể gây hư hỏng động cơ, giảm công suất, tăng mức tiêu hao nhiên liệu, thậm chí dẫn đến cháy nổ phương tiện, mất an toàn khi tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, việc pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu vào xăng làm thay đổi bản chất, thành phần hóa học của nhiên liệu, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe con người.

Hành vi này còn gây thiệt hại trực tiếp cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến các doanh nghiệp kinh doanh chân chính và uy tín của hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn.

Hiện nay, Công an TPHCM Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan; đồng thời làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.

Công an TPHCM xăng giả xăng A95 giả
