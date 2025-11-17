Chặn đứng ý đồ lợi dụng thiên tai để chống phá

Khi cả nước đang hướng về đồng bào vùng bão lũ, khi hàng trăm ngàn cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực giúp dân thì các thế lực thù địch lại lợi dụng thiên tai để tung tin bịa đặt, chống phá

Bão lũ năm nay diễn biến phức tạp, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều địa phương, nhất là khu vực miền Trung và miền Bắc.

Đồng lòng sẻ chia

Trong gian khó, tinh thần "vì nhân dân phục vụ" của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp lại tỏa sáng. Họ dầm mình trong bão lũ, chạy đua với thời gian để cứu dân, di dời người khỏi vùng nguy hiểm, khắc phục hậu quả thiên tai, dựng lại nhà cửa, khôi phục cuộc sống bình yên cho đồng bào.

Lực lượng vũ trang triển khai các hoạt động khắc phục tình trạng sạt lở đất ở vùng núi Đà Nẵng những ngày qua.Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Ngay từ khi các cơn bão bắt đầu hình thành, Chính phủ cùng các bộ, ngành và chính quyền địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt những biện pháp ứng phó. Hàng trăm ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an cùng hàng chục ngàn phương tiện, thiết bị chuyên dụng được huy động để cứu hộ, cứu nạn, củng cố đê điều, khắc phục hậu quả sau thiên tai...

Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, vượt qua mưa lớn, lũ xiết để tiếp cận những nơi bị chia cắt, đưa người dân đến nơi an toàn. Hình ảnh những người lính Cụ Hồ dầm mình giữa bùn đất, nhường khẩu phần ăn cho dân, giúp bà con dựng lại nhà cửa… đã trở thành biểu tượng của tinh thần trách nhiệm, tình quân - dân keo sơn, gắn bó.

Song song đó, MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và người dân cả nước đã hướng về vùng bão lũ, đồng lòng sẻ chia. Theo Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, đến ngày 5-11, tổng số tiền đăng ký hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ thông qua tài khoản của ban đã lên tới trên 1.185 tỉ đồng. Điều đó thể hiện tinh thần nhân ái, đoàn kết dân tộc, sức mạnh nghĩa tình của người Việt Nam mà không thế lực nào có thể chia rẽ.

Bịa đặt, vu cáo

Khi cả nước đang chung tay hướng về đồng bào vùng bão lũ, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị lại lợi dụng tình hình thiên tai để tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật.

Trên không gian mạng, các trang phản động liên tục đăng tải bài viết, video, bình luận vu cáo rằng chính quyền "ứng phó chậm chạp"; lực lượng cứu hộ, cứu nạn "làm màu"... Thậm chí, nhiều kẻ còn trắng trợn bịa đặt rằng nhiều cơ quan chức năng "làm từ thiện để đánh bóng hình ảnh".

Các trang mạng này đã cắt ghép hình ảnh, giật tít "câu view", lồng ghép bình luận tiêu cực nhằm kích động tâm lý bất mãn, gieo rắc hoài nghi, chia rẽ mối quan hệ quân - dân, phá hoại niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Đó là những hành vi phi nhân tính, đi ngược với đạo lý con người trong lúc người dân nhiều nơi đang chịu bao mất mát, đau thương.

Thực tế cho thấy các thông tin bịa đặt, vu cáo ấy đều bị phản bác bằng chính những hành động cụ thể của chính quyền địa phương và lực lượng chức năng; bằng mồ hôi, nước mắt và thậm chí hy sinh cả tính mạng, của những người lính ngày đêm trên tuyến đầu chống bão lũ.

Ở bất cứ nơi đâu dân cần, những người lính Cụ Hồ, những chiến sĩ Công an nhân dân đều có mặt. Họ cứu hộ, cứu nạn; dựng lại trường, mở lại đường; khơi thông dòng chảy, khôi phục hệ thống điện, nước, phun thuốc khử khuẩn..., giúp dân ổn định đời sống. Những hình ảnh đó là lời đáp trả đanh thép nhất trước mọi luận điệu xuyên tạc.

Cảnh giác với thông tin xấu độc

Đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, thù địch là yêu cầu, nhiệm vụ và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Trước hết, công tác thông tin, tuyên truyền cần được đẩy mạnh, bảo đảm chính xác, kịp thời về diễn biến thiên tai và hoạt động cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Cơ quan báo chí, truyền thông và hệ thống chính trị các cấp cần chủ động định hướng dư luận, không để "khoảng trống thông tin" cho tin giả, tin xấu độc lan truyền.

Khi phát hiện thông tin thất thiệt, cần nhanh chóng phản bác bằng chứng cứ xác thực, hình ảnh và phát ngôn chính thức. Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và vai trò nòng cốt của lực lượng quân đội, công an trong mọi hoàn cảnh.

Các lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy cao độ phẩm chất tốt đẹp của mình, nêu gương sáng bằng những hành động cụ thể, có mặt nơi dân cần, giúp dân bằng cả tấm lòng. Hình ảnh lực lượng vũ trang có mặt trong tâm bão, rốn lũ chính là minh chứng hùng hồn nhất, tự thân bác bỏ mọi luận điệu xuyên tạc, vu cáo.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người dân cũng cần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và tinh thần cảnh giác. Cần chủ động nhận diện, phân tích, đấu tranh với thông tin xấu độc; tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền nội dung chưa được kiểm chứng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong việc giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng không gian mạng để tung tin xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận.

Tình quân - dân luôn gắn bó keo sơn Cùng với lực lượng chức năng, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn xung kích trên tuyến đầu, có mặt sớm nhất có thể, trực tiếp cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ. Mỗi hành động nghĩa tình, mỗi tấm gương hy sinh thầm lặng của người lính là minh chứng sống động cho mối quan hệ máu thịt quân - dân, là biểu tượng sáng ngời của phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ". Cán bộ, chiến sĩ quân đội cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động lan tỏa thông tin chính thống; tích cực tham gia đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đó không chỉ là nghĩa vụ mà còn là tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; góp phần xây đắp tình quân - dân ngày càng gắn bó keo sơn.



