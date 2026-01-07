HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chặn KOL, KOC né thuế

LÊ TỈNH - THY THƠ

Quản lý thuế đối với hoạt động bán hàng qua livestream không chỉ bảo đảm công bằng trong kinh doanh mà còn góp phần hạn chế hàng giả, hàng kém chất lượng

Năm 2026, Việt Nam đặt mục tiêu quy mô thương mại điện tử (TMĐT) đạt khoảng 37 tỉ USD, tăng khoảng 20% so với năm 2025; tỉ lệ doanh nghiệp ứng dụng TMĐT đạt khoảng 62%. Cùng với tốc độ tăng trưởng nhanh, công tác quản lý thuế đối với TMĐT tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bất ngờ với con số gian lận thuế

Theo thống kê từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), tính chung giai đoạn 2022 - 2025, số thuế thu từ lĩnh vực TMĐT đạt gần 500.000 tỉ đồng. Thị trường TMĐT Việt Nam tăng trưởng khoảng 28%, đóng góp tích cực cho chuyển đổi số và tiêu dùng hiện đại. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, giá cả và chất lượng sản phẩm. Trong 11 tháng đầu năm 2025, số tiền truy thu và xử phạt thuế đối với hoạt động TMĐT đã lên đến gần 1.070 tỉ đồng. Nhiều vụ việc điển hình về trốn thuế, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng của các cá nhân có sức ảnh hưởng (KOL, KOC) như Hoàng Hường, Ngân 98, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs... đã bị xử lý, cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh này.

Chặn KOL, KOC né thuế - Ảnh 1.

Hoạt động livestream bán hàng của các KOL, KOC sẽ được quản lý chặt trong thời gian tới .Ảnh: LÊ TỈNH

Theo phản ánh từ thực tế, vẫn còn không ít tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT chưa kê khai, nộp thuế đầy đủ, thậm chí cố tình gian lận bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác hoặc yêu cầu chuyển khoản không ghi nội dung để né thuế. "Các phiên livestream hay tiếp thị liên kết của KOL, KOC có doanh thu lên đến hàng tỉ đồng. Nếu không đóng thuế thì rất bất công với những người kinh doanh tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thuế" - chị Nguyễn Hoàng Ngân, một nhà bán bách hóa trên sàn TMĐT, chia sẻ.

Ở góc độ người trực tiếp tham gia bán hàng, một KOL chuyên livestream ngành hàng thời trang bày tỏ đồng tình với việc siết chặt quản lý thuế với hoạt động này. Tuy nhiên, KOL này cho rằng cơ quan quản lý cần sớm ban hành hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu về kê khai, xuất hóa đơn và hạch toán đối với hoạt động livestream và tiếp thị liên kết, đặc biệt với các cá nhân hoạt động độc lập. "Nhiều KOL không cố tình trốn thuế mà lúng túng do thiếu thông tin, trong khi quy định thay đổi nhanh. Nếu có cơ chế minh bạch, thuận tiện, người làm nội dung sẵn sàng tuân thủ" - KOL này nói.

Theo lãnh đạo Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác trực thuộc Thuế TP HCM, hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… đang trở thành một xu hướng kinh doanh mới. Tuy nhiên, sau các phiên livestream, người bán thường xóa đường link hoặc dữ liệu về các phiên live. Điều này gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc xác định thông tin của đơn vị livestream cũng như giá trị hàng hóa giao dịch qua các phiên bán hàng này.

Đối với những đơn vị cung cấp dịch vụ nội dung thông tin số có thu nhập từ quảng cáo, bản quyền, phần mềm…, việc quản lý cũng gặp nhiều trở ngại do trên các ứng dụng như Apple Store và CH Play chỉ hiển thị tên nhà phát triển sản phẩm, không có đầy đủ thông tin cụ thể và quốc gia của nhà phát triển.

Kiểm soát bằng công nghệ

Trước thực trạng này, Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác sẽ phối hợp với Cục Thuế làm việc với các sàn TMĐT lớn như Shopee, TikTok… để thu thập danh sách các nhà cung cấp thực hiện livestream có doanh thu lớn, qua đó kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thuế của các đơn vị livestream và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiếp thị liên kết. "Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với các ngân hàng thương mại để xác minh thông tin tài khoản của các đối tượng tham gia kinh doanh trên nền tảng kinh tế số, bao gồm các cá nhân trong nước cung cấp dịch vụ xuyên biên giới như tiếp thị quảng cáo trực tuyến, sản xuất nội dung số, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm..., có phát sinh doanh thu và nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài như Google, Apple, YouTube, Facebook, Netflix, Spotify AB..." - lãnh đạo Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác cho biết.

Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh kiểm tra thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, đặc biệt là hình thức bán hàng qua livestream, các KOL, KOC và các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thời trang. Thời gian tới, bộ sẽ áp dụng công nghệ tiên tiến như dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý thuế, áp dụng hệ thống chấm điểm tuân thủ cho từng tài khoản bán hàng và phiên livestream, giúp phát hiện sớm các hành vi kê khai thiếu hoặc trốn thuế có tổ chức.

Trong khi đó, Chi cục Thuế TMĐT cũng sẽ tăng cường cung cấp thông tin của các nền tảng số; các đơn vị vận chuyển, logistics và trách nhiệm cung cấp thông tin, kê khai thuế của nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Tăng cường kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực rủi ro cao.

Theo chuyên gia TMĐT Lưu Thanh Phương, việc tăng cường kiểm tra thuế và công khai thông tin xử lý sai phạm là rất cần thiết nhằm tạo tính răn đe, đặc biệt đối với những người nổi tiếng, các KOL, KOC thường xuyên livestream, quảng cáo và bán hàng trên mạng. Cách làm này tương tự việc cơ quan thuế thời gian qua liên tục công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế. "KOL, KOC có trách nhiệm rất lớn, bởi nhiều người tiêu dùng đặt niềm tin vào họ, dẫn đến tình trạng quảng cáo quá mức, thậm chí tiếp tay cho việc tiêu thụ hàng giả, hàng nhái. Việc tăng cường kiểm tra nghĩa vụ tuân thủ thuế không chỉ bảo đảm công bằng cho tất cả người nộp thuế mà còn góp phần hạn chế các hành vi gian dối, gian lận trong hoạt động kinh doanh trên TMĐT" - ông Lưu Thanh Phương nhấn mạnh. 

"Theo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), hộ và cá nhân kinh doanh TMĐT có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên phải thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ. Điều này đồng nghĩa các KOL, KOC bán hàng qua livestream phải xuất hóa đơn cho từng đơn hàng, tuân thủ nghĩa vụ thuế ngay từ đầu.

Không được cung cấp thông tin gian dối

Luật TMĐT có hiệu lực từ ngày 1-7-2026, đã bổ sung nhiều quy định về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết. Đây là các nội dung hoàn toàn mới nhằm lấp đầy khoảng trống pháp lý.

Theo đó, chủ quản nền tảng có trách nhiệm xác thực điện tử danh tính người livestream, thiết lập cơ chế tiếp nhận và giải quyết phản ánh, khiếu nại trong suốt quá trình livestream và lưu trữ dữ liệu hình ảnh, âm thanh theo quy định. Người livestream không được cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về chất lượng, công dụng hàng hóa. Đối với hoạt động tiếp thị liên kết, tổ chức cung cấp dịch vụ phải xác thực danh tính người tiếp thị và có trách nhiệm ngăn chặn các liên kết đến hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo