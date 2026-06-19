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Chân sút nhí 2026 - 30 tuyển thủ được lựa chọn tham gia trại hè ngoại hạng Elite Camp tại Thái Lan

Bài và ảnh: Bình Minh

Xác định 30 tuyển thủ xuất sắc nhất trên toàn quốc tham gia Trại hè Ngoại hạng Elite Camp tại Thái Lan vào tháng 7-2026

Sau hành trình tuyển chọn sôi động tại 15 trường học cùng các vòng tuyển chọn thành phố tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM, chương trình "Chân Sút Nhí 2026" do AIA Việt Nam phối hợp cùng CLB bóng đá Tottenham Hotspur tổ chức đã chính thức xác định 30 tuyển thủ xuất sắc nhất trên toàn quốc tham gia Trại hè Ngoại hạng Elite Camp tại Thái Lan vào tháng 7-2026.

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Các chân sút nhí tham gia vòng tuyển chọn tại TP HCM

Vòng tuyển chọn thành phố cuối cùng diễn ra tại TP HCM vào ngày 13-6 đã khép lại hành trình tìm kiếm và tuyển chọn những gương mặt nổi bật nhất từ hàng ngàn học sinh tham gia chương trình năm nay. 30 tuyển thủ được lựa chọn không chỉ thể hiện kỹ năng chơi bóng tốt mà còn cho thấy sự tự tin, tinh thần đồng đội, ý chí vượt qua thử thách và niềm đam mê thể thao mạnh mẽ.

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Chương trình góp phần khuyến khích thế hệ trẻ rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động và phát triển toàn diện thông qua thể thao

Chương trình "Chân Sút Nhí 2026" được triển khai với mục tiêu tạo ra một sân chơi thể thao lành mạnh, chuyên nghiệp và giàu cảm hứng dành cho trẻ em yêu bóng đá. Đồng thời, chương trình góp phần khuyến khích thế hệ trẻ rèn luyện thể chất, xây dựng lối sống năng động và phát triển toàn diện thông qua thể thao.

Trong mùa giải năm nay, các vòng tuyển chọn cấp trường được tổ chức tại 15 trường học ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Hàng trăm tuyển thủ nhí xuất sắc nhất đã tiếp tục tranh tài tại các vòng tuyển chọn thành phố để giành cơ hội bước tiếp vào Trại hè Ngoại hạng.

Thông qua các bài kiểm tra kỹ thuật, thi đấu đối kháng và những thử thách được thiết kế theo tiêu chuẩn chuyên môn, Ban Huấn luyện đã đánh giá toàn diện khả năng kiểm soát bóng, tư duy chiến thuật, thể lực, khả năng phối hợp cũng như tinh thần thi đấu của các em.

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HLV Tyler Blackwood và Shannon Moloney đến từ CLB bóng đá Tottenham Hotspur

Đồng hành cùng chương trình là các huấn luyện viên và chuyên gia bóng đá trong nước cùng đội ngũ huấn luyện đến từ CLB Tottenham Hotspur. Các em không chỉ được tiếp cận phương pháp huấn luyện hiện đại mà còn được truyền cảm hứng về tinh thần thể thao tích cực, sự tôn trọng đối thủ, tính kỷ luật và ý chí vươn lên - những giá trị quan trọng của bóng đá chuyên nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Duy - Phó Tổng Giám đốc Marketing và Phát triển Kinh doanh Kênh Đối tác cho biết: "Thông qua Chân Sút Nhí 2026, chúng tôi mong muốn mang đến cho các em nhỏ một môi trường thể thao tích cực để rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng sự tự tin, tinh thần đồng đội và khát vọng chinh phục những mục tiêu mới. Chúng tôi tin rằng thể thao đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển toàn diện của trẻ em, đồng thời góp phần xây dựng một thế hệ trẻ năng động, khỏe mạnh và giàu bản lĩnh trong tương lai".

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10 Chân sút nhí xuất sắc nhất khu vực phía Nam sẽ tham gia Trại hè Ngoại hạng Elite Camp tại Thái Lan

Theo ban tổ chức, từ ngày 18 đến 23-7, 30 tuyển thủ xuất sắc nhất sẽ tham gia Trại hè Ngoại hạng Elite Camp tại Thái Lan. Tại đây, các em sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường huấn luyện bóng đá chuyên nghiệp, tham gia các hoạt động phát triển thể chất, kỹ năng làm việc nhóm, giao lưu văn hóa và học hỏi từ các chuyên gia quốc tế.

Không chỉ là một chương trình bóng đá dành cho trẻ em, "Chân Sút Nhí 2026" còn là một phần trong những nỗ lực dài hạn của AIA Việt Nam nhằm khuyến khích cộng đồng xây dựng lối sống khỏe mạnh, năng động và chủ động chăm sóc sức khỏe.

Với tinh thần "Hay thể thao - Bật kiến tạo", "Chân Sút Nhí 2026" tiếp tục khẳng định cam kết của AIA Việt Nam trong việc đồng hành cùng trẻ em trên hành trình phát triển thể chất, nuôi dưỡng đam mê và xây dựng nền tảng cho một tương lai khỏe mạnh, năng động hơn.

Trong nhiều năm qua, AIA Việt Nam đã triển khai nhiều sáng kiến cộng đồng hướng tới mục tiêu giúp người dân Việt Nam sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. Trong đó, nổi bật là chương trình Trường học lành mạnh nhất AIA (AIA Healthiest Schools - AHS), sáng kiến giáo dục được triển khai tại nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm khuyến khích học sinh xây dựng những thói quen lành mạnh từ sớm.

Tại Việt Nam, AHS tập trung thúc đẩy các hoạt động về dinh dưỡng, vận động thể chất, sức khỏe tinh thần và môi trường học đường tích cực. Qua 4 mùa triển khai, chương trình đã thu hút sự tham gia của hàng ngàn giáo viên và học sinh trên cả nước, góp phần lan tỏa những thay đổi tích cực trong cộng đồng học đường.

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