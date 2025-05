Chân tướng đối tượng trà trộn vào đám đông ở lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật tại Đà Nẵng

Ngày 31-5, Công an phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng trộm cắp tại lễ chiêm bái xá lợi Đức Phật.

Đối tượng Nguyễn Thật tại cơ quan công an

Theo đó, khoảng 22 giờ ngày 30-5, Tổ công tác của Công an phường Hòa Hải làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực đường Non Nước - Lê Văn Hiến cho người dân đến chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Quán Thế Âm đã phát hiện một đối tượng nam có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra.

Phát hiện lực lượng Công an, đối tượng bỏ chạy vào núi nên Công an phường Hòa Hải tổ chức vây bắt.



Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên là Nguyễn Thật (1990, trú xã Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).

Kiểm tra túi xách của đối tượng, phát hiện có 5 chiếc ĐTDĐ là tang vật trộm cắp.

Qua đấu tranh, Nguyễn Thật khai nhận, 5 điện thoại di động trên do Thật vừa móc túi của người dân tại lễ hội chiêm bái xá lợi phật chùa Quán Thế Âm.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân đến chiêm bái xá lợi Phật cần nâng cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tài sản nhằm hạn chế tình trạng kẻ gian trà trộn để thực hiện hành vi trộm cắp.