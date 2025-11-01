Chặn xe chở thiết bị điện gió, 2 người phụ nữ bị khởi tố

Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thiện (SN 1978) và Hồ Thị Hương (SN 1998; cùng ngụ xã Đakrông) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, ngày 28-4, bà Hồ Thị Thiện và Hồ Thị Hương đã có hành vi cản trở xe vận chuyển thiết bị điện gió, la hét, gây mất trật tự công cộng, gây ách tắc giao thông đoạn qua thôn Klu, xã Đakrông.

Cơ quan công an khởi tố 2 người phụ nữ vì gây rối trật tự công cộng. Ảnh: Công an xã Đakrông

Mặc dù được chính quyền và lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động nhưng 2 người này vẫn không chấp hành, có hành vi chống đối, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước vụ việc này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không tụ tập, chặn đường, cản trở giao thông hoặc có hành vi kích động, chống đối lực lượng chức năng.

Khi có tranh chấp hoặc mâu thuẫn, cần bình tĩnh, báo cáo với chính quyền, công an xã để được hướng dẫn và giải quyết đúng quy định.