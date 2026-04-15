Chặng 12 Cúp truyền hình TP HCM 2026: Ngoại binh Thụy Sĩ đơn độc về nhất chặng

Ngày 15-4, chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM – HTV Tôn Đông Á 2026 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (Gia Lai) dài 178 km chứng kiến màn trình diễn bền bỉ và đầy quyết đoán của tay đua người Thụy Sĩ Christoph Janssen.

Chặng đua dài, nhiều dốc lên xuống cùng thời tiết nắng nóng không làm giảm nhịp độ tấn công của các tay đua. Tuy nhiên, với mục tiêu bảo vệ Áo vàng cho Yarash Uladzislau, các ê-kíp TPHCM New Group và TP.HCM Vinama chủ động kiểm soát thế trận, không để những đợt tấn công nguy hiểm ảnh hưởng đến các danh hiệu tổng sắp.

Sau nhiều nỗ lực thoát đi, nhóm 8 tay đua hình thành tốp đầu, trong đó Đồng Tháp 1 chiếm ưu thế với hai đại diện là Janssen và Lê Hải Đăng. Nhóm này phối hợp tốt, tạo khoảng cách có lúc lên đến 4 phút so với đoàn đông phía sau.

Ở các điểm rút dọc đường, cuộc cạnh tranh diễn ra sôi nổi. Phạm Quốc Thiện thắng Sprint 1, trong khi Lê Hải Đăng về nhất Sprint 2. Đến Sprint 3, Đặng Thành Được thể hiện sức mạnh với cú nước rút thành công.

Diễn biến đáng chú ý xảy ra khi còn khoảng 8 km, trong bối cảnh đoàn đông bắt đầu rút ngắn khoảng cách, Christoph Janssen bất ngờ tăng tốc. Tay đua người Thụy Sĩ một mình tách tốp, duy trì guồng chân mạnh mẽ để cán đích đầu tiên, mang về chiến thắng chặng đầy thuyết phục cho đội Đồng Tháp 1.

Đoàn đông về đích không lâu sau đó nên các danh hiệu sau 12 chặng không thay đổi. Yarash Uladzislau tiếp tục giữ Áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc bảo vệ Áo cam, Marchuk Dzianis nắm giữ Áo xanh, trong khi Trần Trọng Phúc giữ Áo trắng. TPHCM Vinama vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Ngày 16-4, các tay đua bước vào chặng 13 với lộ trình vòng quanh phường Quy Nhơn, cự ly 50 km.