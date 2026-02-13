HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chàng rể Nhật mê Tết Việt

Xuân Huy - Quang Hòa

Trong căn hộ chung cư ngập tràn ánh sáng trên đường Đồng Khởi, TP HCM, anh Hasegawa Hiroaki tỉ mẩn cùng vợ treo những phong bao lì xì đỏ thắm lên nhành mai

Chuyện tình của Hiroaki bắt đầu từ những mùa hoa anh đào nở rộ tại Tokyo - Nhật Bản. Khi đó, vợ anh - chị Thục Huyền - là du học sinh, còn Hiroaki là chuyên viên tài chính. Gặp nhau trong một buổi giao lưu văn hóa, sự dịu dàng của cô gái Việt và tính cách điềm đạm của chàng trai Nhật đã tìm thấy tiếng nói chung.

Sau khi kết hôn, Hiroaki cùng vợ về Việt Nam sinh sống. Những ngày đầu, tiếng Việt còn bập bẹ, anh dùng nụ cười và sự chân thành để giao tiếp. Chính tình cảm gia đình bền chặt của người Việt đã xóa tan rào cản, giúp chàng trai đến từ nền văn hóa coi trọng sự riêng tư hòa mình vào bữa cơm sum họp của nhà vợ.

TP HCM như một "bản giao hưởng không nghỉ" nhưng đến Tết, nhịp sống dặt dìu thành chậm rãi, rực rỡ và tràn đầy tình thân. Hai năm qua, Hiroaki đã dần quen với lịch trình tươi vui của những ngày giáp Tết. Anh cùng vợ dạo chợ hoa Bến Bình Đông, ngắm nhìn những chiếc ghe chở đầy hoa kiểng từ miền Tây đổ về.

Hiroaki đặc biệt ấn tượng với cây tắc khổng lồ - tượng trưng cho sự sung túc - trong phòng khách, bởi tại Nhật, cây cối thường được cắt tỉa nhỏ nhắn, tinh tế theo phong cách bonsai. Anh tự tay lau dọn bàn thờ cùng nhà vợ, học cách sắp xếp mâm ngũ quả sao cho đúng "cầu dừa đủ xoài sung" của người miền Nam.

Chàng rể Nhật mê Tết Việt - Ảnh 1.

Vợ chồng anh Hasegawa Hiroaki và chị Thục Huyền đón năm mới. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong làn khói hương trầm thoang thoảng, dù không hiểu hết lời khấn nguyện cúng giao thừa nhưng nhìn gương mặt thành kính của người lớn, Hiroaki cảm nhận được sợi dây liên kết vô hình giữa quá khứ và hiện tại, giữa những người đang sống và tổ tiên. "Ở Nhật, chúng tôi cũng có những nghi thức đêm cuối năm nhưng không khí Tết Việt có gì đó gần gũi, đời thường và ấm nồng hơn" - anh so sánh.

Chàng rể Nhật mê Tết Việt - Ảnh 2.

Với Hiroaki, khoảng thời gian được tự tay trang hoàng nhà cửa, sắm sửa từng vật dụng chuẩn bị Tết cũng đã đầy ắp niềm vui. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Điều khiến chàng rể Nhật "choáng ngợp" nhất chính là tính cộng đồng của người Việt trong ngày Tết. Vợ anh có thể gặp gỡ, thăm hỏi tới 5 - 6 nhóm bạn và họ hàng chỉ trong ngày mùng 2 Tết. Hàng xóm liên tục sang nhà nhau chúc Tết, nhâm nhi chén trà, miếng mứt bàn chuyện đã qua.

"Người Việt coi Tết là dịp để hàn gắn và làm mới mọi mối quan hệ" - Hiroaki nhận xét. Những câu hỏi thăm về công việc, cuộc sống dù đôi khi khiến một người Nhật vốn kín đáo hơi ngạc nhiên nhưng anh hiểu đó là cách người Việt thể hiện sự quan tâm chân thành. Đặc biệt, với anh, lì xì không chỉ là trao tặng tiền bạc mà còn là lời chúc tốt lành, là cầu nối giữa người lớn với trẻ nhỏ, giữa cấp trên và cấp dưới một cách đầy tế nhị và nhân văn.

Từ chỗ lạ lẫm với lớp nếp dẻo và nhân đậu xanh, thịt mỡ của bánh chưng, bánh tét, Hiroaki thấy "bùng nổ" hương vị khi ăn kèm với dưa món, củ kiệu chua ngọt. Anh đặc biệt yêu thích mứt gừng và gọi nó là "linh hồn của những cuộc trò chuyện ngày Tết". Vị gừng cay nồng hòa quyện đường ngọt ngào, nhấp thêm ngụm trà nóng mang lại cảm giác bình yên đến lạ lùng. "Tôi cũng thích mâm cơm ngày Tết với thịt kho hột vịt, khổ qua nhồi thịt. Thật hay khi biết ăn khổ qua để mong cái khổ của năm cũ đi qua, đón chờ những điều ngọt ngào hơn" - Hiroaki kể.

Sống giữa hai nền văn hóa, Hiroaki có những so sánh thú vị giữa Tết Việt và Oshogatsu (Tết dương lịch) của Nhật Bản. Cả hai dân tộc đều coi Tết là dịp quan trọng nhất để gia đình đoàn tụ. Tuy nhiên, "Tết" Nhật Bản thiên về tĩnh lặng, riêng tư và nghỉ ngơi sau một năm làm việc căng thẳng. Ngược lại, Tết Việt là sự rộn ràng của âm thanh, màu sắc và các hoạt động xã hội.

