HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Chanh leo Việt Nam trước cơ hội vào thị trường 4,8 tỉ USD

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Diễn đàn "Phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết" kỳ vọng góp phần định hình chiến lược dài hạn cho ngành chanh leo Việt Nam

Ngày 12-12, Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai tổ chức diễn đàn "Phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết".

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, diện tích chanh leo (chanh dây) cả nước đạt 12.600 ha, sản lượng hơn 178.500 tấn, nằm trong nhóm 18 loại quả có sản lượng trên 100.000 tấn/năm. Tây Nguyên hiện là vùng chủ lực của cả nước với hơn 88% diện tích, trong đó Gia Lai là địa phương dẫn đầu.

- Ảnh 1.

Toàn tỉnh Gia Lai đã được cấp 48 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 1.150 ha chanh leo

Riêng năm 2025, diện tích chanh leo toàn tỉnh Gia Lai ước đạt khoảng 5.650 ha, sản lượng hàng trăm nghìn tấn đã khẳng định vai trò trung tâm của địa phương trong chuỗi giá trị ngành hàng này. Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai đã được cấp 48 mã số vùng trồng với tổng diện tích hơn 1.150 ha và 6 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu.

Tại diễn đàn, các chuyên gia, cơ quan quản lý và doanh nghiệp nhận định thị trường này đang tăng trưởng mạnh nhờ xu hướng tiêu dùng đồ uống tự nhiên, sản phẩm ít đường, giàu dinh dưỡng và có chứng nhận bền vững.

Quy mô thị trường toàn cầu được dự báo đạt khoảng 4,8 tỉ USD vào năm 2025. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo hàng đầu thế giới.

- Ảnh 2.

Diễn đàn "Phát triển ngành hàng chanh leo bền vững theo chuỗi liên kết"

Đặc biệt, từ tháng 7-2022, việc chanh leo Việt Nam chính thức được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc đã tạo cú hích lớn cho việc mở rộng thị trường tiêu thụ và gia tăng giá trị sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều "nút thắt" đang cản trở sự phát triển bền vững như: sản xuất còn manh mún; thiếu liên kết chặt chẽ; chất lượng giống chưa đồng đều; dịch bệnh diễn biến phức tạp; chi phí logistics cao cùng với các rào cản kỹ thuật ngày càng khắt khe từ các thị trường lớn.

- Ảnh 3.

Tỉnh Gia Lai hiện có diện tích chanh leo lớn nhất cả nước

Trước thực trạng đó, diễn đàn nhấn mạnh vai trò then chốt của liên kết chuỗi giá trị, đặc biệt là mô hình liên kết "Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân", tiến tới mở rộng mô hình "5 nhà" gồm Nhà nước - Doanh nghiệp - Hợp tác xã - Nông dân - Ngân hàng.

Các giải pháp được đề xuất bao gồm: Quy hoạch và phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn; kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống; chuẩn hóa quy trình canh tác theo VietGAP, GlobalGAP; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng và truy xuất nguồn gốc; đầu tư công nghệ chế biến sâu và xây dựng thương hiệu chanh leo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tin liên quan

Tổ chức nước ngoài hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu thanh long, chanh dây

Tổ chức nước ngoài hỗ trợ Việt Nam xuất khẩu thanh long, chanh dây

(NLĐO) - IFC sẽ phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật mở rộng xuất khẩu những loại trái cây đạt tiêu chuẩn quốc tế của Việt Nam, như thanh long và chanh dây (chanh leo)

Bất ngờ khi ăn vỏ chanh dây lại giảm cân, giảm mỡ thần kỳ

(NLĐO)- Các nhà khoa học Brazil đã giúp các con chuột thí nghiêm giảm 22% mỡ cơ thể và 14% cân nặng chỉ trong vòng 10 tuần bằng thứ "bỏ đi" của những quả chanh dây.

Giải khát cùng chanh dây sữa tươi

(NLĐO) – Chanh dây kết hợp với sữa tươi là thức uống tuyệt hảo, giúp đẹp da, chống lão hóa dành cho chị em phụ nữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo