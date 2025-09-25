HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Chánh Văn phòng UBND TP HCM và Giám đốc Sở Nội vụ nhận thêm nhiệm vụ

PHAN ANH

(NLĐO)- Chánh Văn phòng UBND TP HCM Dương Hồng Thắng và Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Thanh Hiền vừa được bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM

Sáng 25-9, Đảng ủy UBND TP HCM tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ Đảng ủy UBND thành phố.

Tại buổi lễ, ông Trần Văn Nam, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP HCM, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về việc chỉ định, bổ sung ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP HCM và bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM, tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM.

Với việc bổ sung này, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM hiện có 13 ủy viên.

- Ảnh 1.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chúc mừng bà Phạm Thị Thanh Hiền và ông Dương Hồng Thắng nhận thêm nhiệm vụ

- Ảnh 2.

Đảng ủy UBND TP HCM chúc mừng 2 cán bộ vừa được bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Được, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, chúc mừng 2 cán bộ vừa được tín nhiệm bổ sung vào Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Văn Được đánh giá cả 2 nhân sự đã trải qua nhiều đơn vị công tác, gắn bó từ cơ sở, dù ở vị trí nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực.

- Ảnh 3.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu giao nhiệm vụ

Theo ông Nguyễn Văn Được, việc bổ sung nhân sự vào Ban Thường vụ Đảng ủy UBND TP HCM sẽ góp phần tăng thêm sức mạnh, là "cánh tay đắc lực" để cùng tập thể lãnh đạo UBND TP HCM gánh vác những nhiệm vụ phía trước.

Đồng thời kỳ vọng 2 cán bộ sẽ tiếp tục phát huy thành tựu, kinh nghiệm, bản lĩnh được rèn luyện trong quá trình công tác, chung sức cùng Đảng bộ lãnh đạo đưa TP HCM phát triển xứng tầm siêu đô thị quốc tế, hướng đến mục tiêu năm 2030 nằm trong nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

- Ảnh 4.

Chánh Văn phòng UBND TP HCM Dương Hồng Thắng đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại diện phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Hồng Thắng, Chánh Văn phòng UBND TP HCM, cảm ơn Thường trực Thành ủy TP HCM và Đảng ủy UBND TP HCM đã tin tưởng giao trọng trách mới.

Ông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng.

Ông Dương Hồng Thắng 47 tuổi; trình độ: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Dương Hồng Thắng có thời gian dài công tác tại quận Bình Thạnh cũ, từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận. Đến năm 2018, ông Dương Hồng Thắng làm Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn cũ.

Từ ngày 1-7-2025, ông Dương Hồng Dương giữ chức Chánh Văn phòng UBND TP HCM.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền 46 tuổi; trình độ: Thạc sĩ Hành chính công, Cử nhân Xã hội học, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền có thời gian dài công tác tại huyện Củ Chi cũ, từng giữ chức Trưởng Phòng Nội vụ rồi Chánh Văn phòng Huyện ủy, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi cũ.

Tháng 2-2025, bà Phạm Thị Thanh Hiền làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP HCM.

Từ ngày 1-7-2025, bà Phạm Thị Thanh Hiền giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM.


