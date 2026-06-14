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Văn hóa - Văn nghệ

Charles Nguyễn - Người mở đường cho cải lương video đã đi xa

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

(NLĐO) - Giới nghệ sĩ sân khấu bàng hoàng xúc động khi biết tin ông Charles Nguyễn đã đột ngột ra đi vì đột quỵ

Charles Nguyễn - Người mở đường cho cải lương video đã đi xa - Ảnh 1.

Ông Charles Nguyễn

Trên trang cá nhân của soạn giả Hoàng Song Việt, ông đã viết: "Bất ngờ quá, vừa thấy đó giờ đã mất đó. Thôi thì bỏ lại hết mọi thứ để nhẹ nhàng thanh thản đến nơi bình yên nhất cùng Anh Năm (cố nghệ sĩ Vũ Linh), người bạn tri kỷ đã gắn bó một thời Anh Charles".

Đó là những dòng tiễn biệt ngắn ngủi nhưng chứa đựng biết bao xúc động mà soạn giả Hoàng Song Việt gửi đến ông Charles Nguyễn (sinh năm 1956 - còn có tên thật thuộc là "Sạc Thành" - PV) sau khi hay tin ông đột ngột qua đời vào tối 13-6.

Sự ra đi bất ngờ của ông Charles Nguyễn khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng. Bởi lẽ mới đây thôi, ông vẫn còn hiện diện trong những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện thân tình của giới văn nghệ sĩ.

"Chính vì thế, câu nói "vừa thấy đó giờ đã mất đó" như một tiếng thở dài trước quy luật vô thường của cuộc sống" - NSƯT Lê Thiện đã nói và cho biết bà vừa gặp ông tại quán cà phê ngày 4-6. 

"Sạc Thành bị nhiều bệnh nền, nặng nhất là bị bệnh tim, ngày 12-6 khi lên cơn mệt gia đình của ca sĩ Hồng Phượng đã đưa anh vào bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh đã ra đi. Thọ 71 tuổi. Hiện gia đình đang làm thủ tục để lo hậu sự. Vì Sạc Thành là Việt Kiều Pháp nên phải chờ người em ở Pháp về mới quyết định tổ chức tang lễ" - NSƯT Lê Thiện bày tỏ lòng thương tiếc.

"Kim Vân Kiều" cải lương video đầu tiên ra đời 1987

Với giới cải lương, ông không chỉ là một người yêu nghệ thuật mà còn được xem là người tiên phong đặt những viên gạch đầu tiên cho phong trào cải lương video tại Việt Nam từ năm 1987.

Một cuộc đời lặng lẽ nhưng đã để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình lưu giữ và lan tỏa nghệ thuật cải lương đến với đông đảo công chúng.

Nhắc đến lịch sử phát triển của cải lương những năm cuối thập niên 1980, nhiều nghệ sĩ vẫn nhớ đến ông Charles Nguyễn như một người có tầm nhìn táo bạo.

Năm 1987, trong bối cảnh sân khấu cải lương đang tìm kiếm những phương thức tiếp cận khán giả mới, ông đã mạnh dạn đầu tư một nguồn kinh phí rất lớn để thực hiện vở cải lương video Kim Vân Kiều.

Đây được xem là một trong những sản phẩm cải lương quay video đầu tiên tại Việt Nam. Khi ấy, điều kiện kỹ thuật còn rất hạn chế. Toàn bộ vở diễn được ghi hình chỉ với một máy quay. Thế nhưng chính sự mạnh dạn ấy đã mở ra một hướng đi mới cho sân khấu cải lương.

Charles Nguyễn - Người mở đường cho cải lương video đã đi xa - Ảnh 2.

Ông Charles Nguyễn

Ông đã mời đạo diễn Phượng Hoàng dàn dựng tác phẩm với mong muốn đưa nghệ thuật cải lương vượt ra khỏi không gian sân khấu truyền thống, đến với khán giả ở nhiều địa phương thông qua băng hình.

"Thành công của Kim Vân Kiều đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Sau đó, hàng loạt đơn vị nghệ thuật, hãng băng đĩa và các nhà sản xuất bắt đầu thực hiện cải lương video. Một phong trào mới hình thành, góp phần đưa những vở diễn nổi tiếng đến với hàng triệu khán giả trong suốt nhiều năm. Tôi được mời đóng vai Hoạn Thư, Vũ Linh đóng Thúc Sinh, Thùy Dung đóng Thúy Kiều…phim ra đời được khán giả đón nhận nồng nhiệt" - NSƯT Lê Thiện kể.

Có thể nói, trong giai đoạn mà khái niệm "số hóa nghệ thuật" còn rất xa lạ, ông Charles Nguyễn đã sớm nhận ra sức mạnh của công nghệ ghi hình đối với việc bảo tồn và phổ biến sân khấu cải lương.

Một người bạn nghĩa tình của giới nghệ sĩ

Không chỉ được nhớ đến với vai trò người tiên phong trong lĩnh vực sản xuất cải lương video, ông còn được nhiều nghệ sĩ quý trọng bởi sự chân thành và tình nghĩa.

Ông có mối thâm giao đặc biệt với cố NSƯT Vũ Linh. Tình bạn ấy kéo dài qua nhiều năm tháng, gắn liền với những dự án nghệ thuật và những kỷ niệm đẹp của sân khấu cải lương.

Trong ký ức của nhiều nghệ sĩ, ông luôn xuất hiện với hình ảnh một người đam mê nghệ thuật, sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động sáng tạo mà không quá đặt nặng lợi nhuận.

Đối với ông, cải lương không đơn thuần là một loại hình giải trí mà còn là một phần ký ức văn hóa cần được gìn giữ và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Nỗi bàng hoàng của những người ở lại

Thông tin ông Charles Nguyễn đột ngột qua đời đã khiến nhiều đồng nghiệp sửng sốt.

Nhiều người chưa kịp chuẩn bị tâm lý để nói lời chia tay với một người bạn, một người đồng hành đã gắn bó với sân khấu cải lương trong nhiều thập niên.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ, soạn giả và khán giả yêu cải lương cũng bày tỏ niềm tiếc thương trước sự mất mát này. Họ nhắc lại những đóng góp thầm lặng nhưng quan trọng của ông đối với lịch sử phát triển của cải lương Việt Nam.

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Ông Charles Nguyễn và NSƯT Lê Thiện gặp gỡ ngày 4-6

Khi người mở đường khép lại hành trình

Lịch sử sân khấu thường ghi nhớ tên tuổi những nghệ sĩ đứng dưới ánh đèn, những ngôi sao tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng đằng sau thành công ấy luôn có những người âm thầm tạo nên cơ hội để nghệ thuật được cất cánh.

Ông Charles Nguyễn là một trong những người như thế. 

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