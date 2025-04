Chặt đứt "mắt xích" cung cấp ma túy tại đất Cảng, thu 2,2 kg ma tuý cùng súng đạn

Ngày 23-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa bắt giữ Phạm Hùng Dũng (SN 1983, trú phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), thu giữ 2,2 kg ma túy tổng hợp, 1 súng và 15 viên đạn, cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

"Đầu nậu" ma túy Phạm Hùng Dũng cùng tang vật

Trước đó, vào 10 giờ 30 phút ngày 11-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng tiến hành đột kích kiểm tra khách sạn Hải Nhiên Anh (địa chỉ 568 Trần Nhân Tông, phường Nam Sơn, quận Kiến An), bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, do Nguyễn Ngọc Luân (SN 1990, trú xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) cầm đầu.

Điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an xác định Phạm Hùng Dũng là "đầu nậu" cung cấp ma túy cho ổ nhóm trên.

Theo hồ sơ của Công an địa phương, từ lâu, Dũng đã bị lực lượng công an đưa vào "tầm ngắm" và lập hồ sơ quản lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành bắt giữ Phạm Hùng Dũng. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dũng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2,2 kg ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng ngắn và 15 viên đạn, 1 ô tô cùng một số tang vật liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Hùng Dũng và Nguyễn Ngọc Luân để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.