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Quốc tế

ChatGPT vào tầm ngắm ở Mỹ

ANH THƯ

Công ty OpenAI bị cáo buộc theo đuổi mục tiêu thống trị trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo bất chấp "biết rõ sự nguy hiểm của ChatGPT"

Florida vừa trở thành bang đầu tiên của Mỹ đệ đơn kiện Công ty Trí tuệ nhân tạo (AI) OpenAI. Theo tờ The Wall Street Journal, vụ kiện do Tổng chưởng lý bang Florida James Uthmeier đệ trình hôm 1-6, theo đó cáo buộc chatbot ChatGPT đã gây ra nhiều tác hại trong khi OpenAI cố tình phát hành một sản phẩm không an toàn bất chấp những cảnh báo rủi ro tiềm ẩn. Cụ thể hơn, đơn kiện cáo buộc OpenAI đã cho phép ChatGPT hỗ trợ những kẻ xả súng hàng loạt, khuyến khích người dùng tự tử, làm suy giảm khả năng tư duy phản biện và góp phần gây nghiện ở trẻ vị thành niên. Những thiệt hại được cho là bắt nguồn từ việc OpenAI theo đuổi mục tiêu thống trị trong lĩnh vực AI đang bùng nổ bất chấp "biết rõ sự nguy hiểm của ChatGPT".

Đơn kiện cáo buộc OpenAI có nhiều hành vi sai phạm, như lừa dối và cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm trách nhiệm đối với sản phẩm, cung cấp thông tin sai lệch và gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng. Bên cạnh đó, ông Sam Altman, nhà đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành (CEO) của OpenAI, đối mặt cáo buộc cho phép đưa ChatGPT ra thị trường bất chấp những lo ngại về an toàn đã được biết đến. Theo đài NBC News, đơn kiện dân sự này đề nghị tòa án áp dụng các biện pháp xử phạt và ra lệnh khắc phục. Tổng chưởng lý Uthmeier cho biết ông muốn buộc ông Altman phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại mà người dân Florida phải gánh chịu do các hành động mà ông cho là "liều lĩnh và cố ý", đồng thời phớt lờ những rủi ro đối với tính mạng con người.

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Sinh viên ĐH bang Florida (Mỹ) đặt hoa tưởng niệm tại hiện trường vụ xả súng xảy ra hồi tháng 4-2025. Một cuộc điều tra hình sự nhằm vào vai trò bị cáo buộc của ChatGPT trong vụ xả súng này đang diễn ra Ảnh: AP

Vụ kiện trên tách biệt với cuộc điều tra hình sự nhằm vào OpenAI do ông Uthmeier khởi động từ cuối tháng 4 và hiện vẫn đang được tiến hành, nhằm vào vai trò bị cáo buộc của ChatGPT trong vụ xả súng tại ĐH bang Florida hồi tháng 4-2025. Giới chức cho biết nghi phạm Phoenix Ikner đã sử dụng ChatGPT để hỗ trợ lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công này.

Theo hãng tin Anadolu, động thái pháp lý mới nói trên có thể thúc đẩy các biện pháp giám sát đối với những công ty AI về vấn đề an toàn, trách nhiệm giải trình và tác động xã hội của sản phẩm của họ. Riêng với OpenAI, vụ kiện nối dài danh sách các hành động pháp lý nhằm vào họ, do cả chính quyền và cá nhân khởi xướng. Nhiều đơn kiện đưa ra những cáo buộc tương tự rằng các sản phẩm chủ lực của công ty này có thể gây tác động tiêu cực nghiêm trọng đối với người dùng. OpenAI cũng bị đại diện của ít nhất 7 người khởi kiện, với cáo buộc các sản phẩm của công ty góp phần khiến người dùng tự tử hoặc rơi vào những ảo tưởng nguy hiểm.

Đáp lại các cáo buộc này, người phát ngôn của OpenAI cho biết công ty đã tích hợp nhiều biện pháp bảo vệ trẻ vị thành niên vào sản phẩm, như chế độ an toàn tăng cường cho người dùng nhỏ tuổi, công cụ ước tính độ tuổi và các tính năng giúp phụ huynh theo dõi việc sử dụng AI của con em mình. Công ty này khẳng định các hệ thống của mình được thiết kế với tiêu chí "an toàn ở mọi bước", đồng thời có những cơ chế hỗ trợ, đặc biệt với thanh thiếu niên, khi cuộc trò chuyện liên quan đến các vấn đề nhạy cảm. Họ cũng cho biết đang tiếp tục cải thiện ChatGPT để nhận diện dấu hiệu căng thẳng tâm lý, giảm leo thang các cuộc trò chuyện tiêu cực và hướng người dùng đến các nguồn hỗ trợ ngoài đời thực khi cần thiết. 

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