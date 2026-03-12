HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Châu Á nỗ lực phòng vệ trước cú sốc năng lượng

Hoàng Phương

Việc giá dầu tăng kéo dài sẽ làm giảm thu nhập của các hộ gia đình và đẩy chi phí của doanh nghiệp lên cao, từ đó kìm hãm tiêu dùng và đầu tư

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm dấy lên lo ngại về một cú sốc năng lượng toàn cầu, buộc nhiều nền kinh tế lớn ở châu Á phải khẩn trương triển khai các biện pháp phòng vệ.

Theo tờ South China Morning Post hôm 11-3, Trung Quốc đã công bố mức tăng mạnh nhất đối với giá bán lẻ xăng và dầu diesel kể từ năm 2022, đồng thời yêu cầu các tập đoàn dầu khí nhà nước bảo đảm nguồn cung ổn định các sản phẩm dầu tinh chế và tuân thủ các biện pháp kiểm soát giá của chính phủ. Là nước tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, Trung Quốc đã dành nhiều năm xây dựng kho dự trữ dầu chiến lược nhưng không công bố quy mô chính xác.

Theo dữ liệu của Công ty Kpler (Bỉ), nước này hiện sở hữu trữ lượng dầu thô dự trữ trên đất liền lớn nhất thế giới, với lượng tồn kho ước tính khoảng 1,2 tỉ thùng tính đến tháng 1-2026, tăng thêm khoảng 100 triệu thùng so với một năm trước đó. "Lượng dự trữ đó tương đương khoảng 3-4 tháng, nhờ vậy sẽ giúp trì hoãn tác động kinh tế" - ông Rush Doshi, chuyên gia tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Mỹ), nhận định với đài CNBC.

Châu Á nỗ lực phòng vệ trước cú sốc năng lượng - Ảnh 1.

Một cơ sở dự trữ dầu quốc gia tại tỉnh Aomori - Nhật Bản. Ảnh: Tổ chức An ninh Năng lượng và Kim loại Nhật Bản

Trong khi đó, theo hãng tin Kyodo, chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các cơ sở dự trữ dầu quốc gia chuẩn bị phương án xuất kho nếu cần thiết. Nước này hiện có lượng dự trữ dầu đủ dùng trong 254 ngày. Trước đó, Tokyo từng xuất kho dầu trong thời kỳ Chiến tranh vùng Vịnh đầu thập niên 1990 và một lần nữa sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011.

Riêng Hàn Quốc dự kiến áp dụng trần giá nhiên liệu ngay trong tuần này nhằm kiềm chế tình trạng tăng giá bất thường và ổn định kỳ vọng thị trường. Nước này cũng thông báo kế hoạch nhập khẩu khẩn cấp 6 triệu thùng dầu thô từ Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất thông qua các tuyến vận chuyển không đi qua eo biển Hormuz. Truyền thông Hàn Quốc cho biết Seoul đang nắm giữ lượng dự trữ dầu đủ dùng trong 208 ngày và tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thông qua các cảng thay thế.

Ông Gareth Leather, chuyên gia tại Công ty Capital Economics (Anh), nhận định việc giá dầu tăng kéo dài sẽ làm giảm thu nhập của các hộ gia đình và đẩy chi phí của doanh nghiệp lên cao, từ đó kìm hãm tiêu dùng và đầu tư. Ông cho rằng các chính phủ đang đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan: nếu không can thiệp, lạm phát có thể tăng mạnh và làm suy yếu tăng trưởng dựa vào tiêu dùng nhưng nếu trợ cấp nhiên liệu thì thâm hụt ngân sách sẽ gia tăng.

Một vấn đề khác là nguy cơ gián đoạn nguồn cung khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Khu vực Đông Bắc Á hiện phụ thuộc nhiều vào khí đốt nhập khẩu để phát điện. Do đó, nếu nguồn cung bị thiếu hụt, hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các ngành công nghệ đang thúc đẩy tăng trưởng của khu vực, có thể bị gián đoạn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo