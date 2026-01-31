HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Châu Âu mạnh tay với "hóa chất vĩnh cửu"

Hải Ngọc

Châu Âu nhiều khả năng phải chi ít nhất 440 tỉ euro để xử lý ô nhiễm và các tác động sức khỏe do các hóa chất độc hại PFAS gây ra vào giữa thế kỷ này.

Chi phí này có thể tăng vọt lên gần 2.000 tỉ euro nếu đặt ra các mục tiêu làm sạch tham vọng hơn trên toàn Khu vực Kinh tế châu Âu.

Đó là ước tính trong một nghiên cứu do Ủy ban châu Âu (EC) công bố hôm 29-1. PFAS, hay còn gọi là "hóa chất vĩnh cửu", là các hóa chất nhân tạo được sử dụng rộng rãi trong nhiều quy trình công nghiệp và sản phẩm tiêu dùng. Chúng có liên quan đến hàng loạt vấn đề sức khỏe, bao gồm ung thư và rối loạn sinh sản.

Theo tạp chí Politico, Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị đề xuất lệnh cấm sử dụng PFAS vào cuối năm nay, với các ngoại lệ dành cho những "lĩnh vực then chốt". Tuy nhiên, báo cáo trên cảnh báo ngay cả khi áp dụng lệnh cấm hoàn toàn, châu Âu vẫn sẽ phải gánh chi phí 330 tỉ euro vào năm 2050.

Châu Âu mạnh tay với "hóa chất vĩnh cửu" - Ảnh 1.

Một cuộc biểu tình phản đối “hóa chất vĩnh cửu” tại Ý. Ảnh: MAMME NO PFAS

"Cấm PFAS trong sản phẩm tiêu dùng là ưu tiên hàng đầu đối với cả người dân lẫn doanh nghiệp châu Âu. Người tiêu dùng đang lo ngại và điều đó hoàn toàn có cơ sở. Nghiên cứu này nhấn mạnh tính cấp bách phải hành động" - Ủy viên Môi trường EU Jessika Roswall cho biết.

Nghiên cứu do các công ty tư vấn WSP, Ricardo và Trinomics thực hiện chỉ ra nếu phát thải PFAS tiếp tục và chính quyền chủ yếu dựa vào xử lý nước thải để đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt, tổng chi phí sẽ tăng vọt lên khoảng 1.700 tỉ euro vào năm 2050, phần lớn do chi phí làm sạch. Trong trường hợp EU cấm hoàn toàn các "hóa chất vĩnh cửu", chi phí y tế sẽ giảm từ khoảng 39,5 tỉ euro mỗi năm vào năm 2024 xuống còn khoảng 0,5 tỉ euro vào năm 2040.

"Nghiên cứu của EC phơi bày những chi phí khổng lồ để xử lý ô nhiễm PFAS gây ra. Mỗi ngày chậm trễ đều làm thiệt hại tăng lên. EU phải khóa van ngay bây giờ bằng cách hạn chế PFAS trong các sản phẩm tiêu dùng lẫn trong các quy trình công nghiệp" - bà Noémie Jégou, quản lý chính sách về hóa chất của Cục Môi trường châu Âu, nhận định.

