Quốc tế

Châu Âu muốn tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Anh Thư

Một báo cáo gần đây của Quốc hội đã khuyến nghị áp đặt những giới hạn mới nghiêm ngặt đối với việc sử dụng mạng xã hội của người vị thành niên

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC) Thomas Regnier ngày 25-9 cho biết cơ quan này đang cân nhắc mọi phương án để tăng cường bảo vệ trẻ em khỏi các tác hại từ mạng xã hội, trong đó có việc hạn chế độ tuổi truy cập. Theo ông Regnier, Liên minh châu Âu (EU) đã đi đầu trong việc bảo vệ trẻ em trên mạng với Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) nhưng vì thực tế luôn thay đổi nên nếu cần làm gì thêm để bảo vệ trẻ em thì EU sẽ làm. Quan chức này nêu ví dụ tại Đức, nơi một nửa trẻ em từ 6 - 13 tuổi sử dụng mạng xã hội TikTok. Theo trang Politico, ông Regnier có phát biểu trên sau khi Chủ tịch EC Ursula von der Leyen lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi quy định độ tuổi tối thiểu để được truy cập mạng xã hội.

Trong những tháng gần đây, một số nước EU như Hy Lạp, Pháp, Đan Mạch đã thúc đẩy quy định nói trên với lập luận mạng xã hội gây hại cho trẻ em. Tuy nhiên, cách thức thực hiện cụ thể vẫn đang là chủ đề gây tranh cãi gay gắt giữa các nhà hoạch định chính sách. Vấn đề này đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng trên thế giới sau khi Úc quy định độ tuổi tối thiểu là 16 để đăng ký tài khoản trên một số trang mạng xã hội nhất định kể từ cuối năm nay.

Phát biểu tại một sự kiện trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên hợp quốc ở TP New York - Mỹ ngày 23-9, bà Ursula von der Leyen cho biết EU và Úc sẽ hợp tác trong việc bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội bằng cách áp dụng các lệnh cấm hoặc giới hạn độ tuổi. Xuất hiện cùng với Thủ tướng Úc Anthony Albanese, bà von der Leyen xác nhận kế hoạch thành lập một nhóm chuyên gia của EU để "đánh giá những bước đi nào phù hợp ở cấp độ châu Âu".

Châu Âu muốn tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng- Ảnh 1.

Một bé gái dùng điện thoại di động ở TP Berlin - Đức Ảnh: AP

Cũng theo Chủ tịch EC, Pháp, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Đan Mạch và Ý cũng đang thử nghiệm kế hoạch của EC về việc tích hợp xác minh độ tuổi vào các ứng dụng quốc gia. EU đã công bố khuôn khổ này hồi tháng 7 khi đưa ra các hướng dẫn bảo vệ trẻ vị thành niên theo DSA.

Tại Pháp, một báo cáo gần đây của Quốc hội đã khuyến nghị áp đặt những giới hạn mới nghiêm ngặt đối với việc sử dụng mạng xã hội của người vị thành niên. Cụ thể, báo cáo kêu gọi cấm hoàn toàn trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội và áp dụng "giờ giới nghiêm kỹ thuật số" ban đêm cho người trong độ tuổi 15 - 18. Các nhà lập pháp cho rằng những biện pháp này là cần thiết để giải quyết tình trạng nghiện mạng xã hội, rối loạn giấc ngủ và nguy cơ tiếp xúc với nội dung độc hại.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 6 cho biết ông sẽ thúc đẩy lệnh cấm người dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội sau vụ đâm dao chết người tại một trường học. Nhà lãnh đạo này nói thêm Pháp sẽ phối hợp với các đối tác châu Âu xây dựng quy định mới, nhưng nhấn mạnh Paris có thể ban hành luật trong nước nếu tiến trình chung diễn ra quá chậm.


