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Quốc tế

Châu Âu thúc đẩy bảo vệ thanh thiếu niên trên mạng

Xuân Mai

Kết quả khảo sát cho thấy thanh thiếu niên ở châu Âu dành trung bình 4,5 giờ mỗi ngày để lên mạng vào các ngày đi học và 6,1 giờ vào dịp cuối tuần

Một cuộc khảo sát mới của Cơ quan thăm dò dư luận Eurobarometer thay mặt Ủy ban châu Âu và các tổ chức khác của Liên minh châu Âu (EU) đã nêu bật mức độ tiếp xúc của giới trẻ với các nền tảng kỹ thuật số cùng những rủi ro đi kèm.

Được công bố hôm 16-6, kết quả khảo sát cho thấy thanh thiếu niên ở châu Âu dành trung bình 4,5 giờ mỗi ngày để lên mạng vào các ngày đi học và 6,1 giờ vào dịp cuối tuần. Khoảng 14% cho biết các em sử dụng thiết bị điện tử hơn 10 giờ mỗi ngày. Cứ 3 thanh thiếu niên thì có gần một người chia sẻ rằng mạng xã hội khiến các em cảm thấy căng thẳng, buồn bã hoặc bị cô lập. Khoảng 25% cho biết đã từng bắt gặp các nội dung độc hại, bao gồm cả ngôn từ kích động thù địch.

Theo hãng thông tấn Anadolu, cuộc khảo sát cũng chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa việc sử dụng mạng xã hội từ sớm và việc gia tăng thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Cụ thể, những trẻ bắt đầu sử dụng các nền tảng này từ trước 10 tuổi ghi nhận thời gian trực tuyến vào cuối tuần lên tới 7,5 giờ, so với mức 5,7 giờ ở những em bắt đầu sử dụng sau 14 tuổi.

Châu Âu thúc đẩy bảo vệ thanh thiếu niên trên mạng - Ảnh 1.

Một cuộc khảo sát mới ở châu Âu đã nêu bật mức độ tiếp xúc của giới trẻ với các nền tảng kỹ thuật số cùng những rủi ro đi kèm Ảnh: AP

Phản ứng trước kết quả khảo sát, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh không thể nhắm mắt làm ngơ trước những tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tinh thần và sự phát triển của giới trẻ. Bà cũng nói thêm rằng việc trẻ em phải tiếp xúc với các nội dung độc hại chính là hồi chuông cảnh báo cho thấy đã đến lúc phải thay đổi.

Bà Von der Leyen đã giao một hội đồng chuyên gia nghiên cứu các biện pháp mà EU nên áp dụng để bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường mạng sau khi một số quốc gia thành viên thúc đẩy đề xuất cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Hội đồng này - gồm các nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách, nhà giáo dục, đại diện phụ huynh và các tổ chức bảo vệ quyền trẻ em - đã kết thúc phiên họp thứ ba, đồng thời cũng là phiên họp cuối cùng, trong tuần này. Hội đồng dự kiến công bố các khuyến nghị vào ngày 13-7 tới.

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