Chạy bộ gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư

Sáng 12-10, Bệnh viện K (Hà Nội) phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng - Bộ Y tế tổ chức Giải chạy gây quỹ "Hành trình tiếp sức - Empower Run" lần thứ 2 với sự tham gia của khoảng 3.000 vận động viên. Nhiều bệnh nhân ung thư đang điều trị cũng tham gia chạy với mong muốn tiếp thêm sức mạnh để vượt qua và chiến thắng bệnh tật.

Tại sự kiện này, Ban Tổ chức đã trao 901 triệu đồng quyên góp được cho Quỹ Ngày mai tươi sáng nhằm hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. GS-TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, cho biết giải chạy là hành trình thắp lên hy vọng, kết nối yêu thương và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng người bệnh. "Những vận động viên tham dự đều mong muốn tiếp sức, động viên các bệnh nhân ung thư nghèo vững vàng hơn trên hành trình chiến đấu với bệnh tật" - ông nhấn mạnh.

Các vận động viên tham gia Giải chạy gây quỹ “Hành trình tiếp sức - Empower Run”

Ngoài hoạt động gây quỹ, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bệnh viện K cũng ủng hộ 300 triệu đồng để chia sẻ với đồng bào bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 10 và 11 vừa qua.

Theo thống kê, ung thư là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu và tại Việt Nam. Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 182.000 ca mắc ung thư và trên 122.000 ca tử vong.