Thời sự

Cháy chợ Rồng, nhiều gian hàng bị thiêu rụi

Tr.Đức

(NLĐO)- Cháy chợ Rồng tại xã Trần Phú (TP Hải Phòng) chiều 11-10 khiến nhiều ki ốt hàng hóa bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 15 giờ ngày 11-10, người dân phát hiện đám cháy bùng phát từ khu vực giữa chợ Rồng - nơi tập trung chủ yếu các ki ốt kinh doanh quần áo, đồ gia dụng. Khói đen bốc cao nghi ngút, nhanh chóng bao trùm cả khu chợ.

Hỏa hoạn tại chợ Rồng thiêu rụi nhiều gian hàng hàng hóa nghiêm trọng - Ảnh 1.

Đám cháy bùng phát từ khu vực giữa chợ - nơi tập trung chủ yếu các ki ốt kinh doanh quần áo, đồ gia dụng

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm 114 đã điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy của Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời thông báo Điện lực khu vực cắt điện, đảm bảo an toàn trong quá trình triển khai chữa cháy.

Sau một thời gian nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế, không để lan sang khu dân cư lân cận.

May mắn thời điểm xảy ra cháy, khu vực này không họp chợ nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều ki ốt quần áo, đồ gia dụng bị hư hại nặng, một số gần như cháy rụi hoàn toàn.

Hỏa hoạn tại chợ Rồng thiêu rụi nhiều gian hàng hàng hóa nghiêm trọng - Ảnh 2.

Vụ hỏa hoạn khiến nhiều gian hàng bị hư hại nặng

Hỏa hoạn tại chợ Rồng thiêu rụi nhiều gian hàng hàng hóa nghiêm trọng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hiện, các phòng nghiệp vụ, Công an TP Hải Phòng đang phối hợp cùng Công an xã Trần Phú khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Tin liên quan

Hoả hoạn tại xưởng nhựa do hàn xì, gia cố nhà xưởng chống bão số 3

Hoả hoạn tại xưởng nhựa do hàn xì, gia cố nhà xưởng chống bão số 3

(NLĐO)- Trong quá trình hàn xì, gia cố nhà xưởng chống cơn bão số 3, xưởng nhựa bỗng phát hoả bốc cháy

Hoả hoạn thiêu rụi xưởng gia công đế giày

(NLĐO) - Chiều 4-8, tại xưởng chuyên gia công đế giày ở xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) đã xảy ra 1 vụ hoả hoạn lớn khiến nhiều đồ vật bị thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người

Chùa Thuyền Lâm xảy ra hoả hoạn trong đêm

(NLĐO) - Vụ hoả hoạn xảy ra trong đêm dù không gây thương vong nhưng đã làm nhiều đồ đạc ở chùa Thuyền Lâm bị hư hại.

cứu nạn, cứu hộ cháy chợ thiêu rụi hoạn hoạn cháy chợ rồng
