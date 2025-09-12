CLIP: Công an phong tỏa hiện trường vụ cháy cửa hàng phụ tùng.

Sáng 12-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM (PC07) phối hợp Công an phường Trung Mỹ Tây điều tra vụ cháy cửa hàng phụ tùng xe máy, ba gác khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên từ căn nhà rộng 40 m2 trên đường Lê Quang Đạo, phường Trung Mỹ Tây. Phát hiện cháy, người dân dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành.

Công an phường Trung Mỹ Tây cùng lính cứu hỏa đến dập tắt đám cháy ngay sau đó. Song, khi phá cửa vào bên trong thì phát hiện ông T. (khoảng 80 tuổi) đã tử vong.

Theo nhân chứng, lúc cháy có 2 người trong nhà, 1 người thoát kịp, riêng ông T. (bị liệt) tử vong.

Vụ cháy cũng thiêu rụi xe tay ga cùng một số tài sản.