Ngày 4-9, nguồn tin phóng viên Báo Người Lao Động cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc một thanh niên vận chuyển hàng cấm.

Vào khuya 3-9, lực lượng của Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Công an xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tuần tra kiểm soát trên khu vực đường tránh liên thôn, thuộc địa phận tổ dân phố 6, xã Đức Cơ.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai bắt giữ một vụ vận chuyển pháo hoa trên địa bàn huyện Đức Cơ (cũ) - Ảnh minh hoạ

Qua tuần tra phát hiện đối tượng Ngô Đức Nhân (SN 1991, trú tổ dân phố 9, xã Đức Cơ) đang điều khiển xe máy chở theo các thùng giấy, có biểu hiện nghi vấn chở hàng cấm nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra xác định bên trong 2 thùng giấy có chứa 56 hộp giấy nhỏ được dán kín, nghi là pháo nổ.

Đối tượng Ngô Đức Nhân khai nhận, 56 hộp giấy dán kín trên là pháo hoa nổ (loại 36 viên/hộp) đặt mua của một người không quen biết.

Sau khi hẹn, người này giao số pháo đến bờ lô cao su bên đường liên thôn thuộc Tổ dân phố 6, xã Đức Cơ cho Nhân. Khi vừa nhận pháo, đang chở về cất giấu để bán kiếm lời thì Nhân bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản quả tang, tạm giữ toàn bộ số tang vật trên để xử lý theo quy định.

