Chạy đua đón Tết

Chuẩn bị xong bữa tối cho chồng con là chị Nguyễn Thùy Lâm (quê Cà Mau), công nhân (CN) Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tombow Việt nam (KCX Tân Thuận, quận 7, TP HCM), tranh thủ ngồi vào chiếc máy may nhỏ đặt ở góc phòng. Nhiều tháng qua, với công việc may gia công tại nhà, chị Lâm kiếm thêm được 1 - 2 triệu đồng mỗi tháng.



Đủ kiểu xoay xở

Cày cục làm thêm, mong muốn đơn giản của chị Lâm là đủ tiền mua 3 tấm vé xe về quê đón Tết. Cận Tết, hàng nhiều nên chị cố gắng hết sức. "Tôi đã mua được vé xe cho cả nhà, giờ thì tranh thủ làm để có cái chi tiêu dịp Tết, mua thêm ít quà cho người thân" - chị Lâm hớn hở khoe.

Tan ca, chưa kịp thay áo là anh Võ Hồng Mến, CN Công ty TNHH Sản xuất cân Nhơn Hòa (TP Thủ Đức, TP HCM), vội vàng phụ vợ bán quán. Trước đây, vợ là giáo viên mầm non, còn anh làm CN cơ khí, thu nhập khá ổn định. Do không có người đưa đón con đi học nên vợ anh nghỉ việc, mở một quán bún bò nhỏ ở khu trọ. Dù chỉ kiếm được vài trăm ngàn đồng mỗi ngày nhưng với 2 vợ chồng như vậy là tạm ổn. Để kiếm thêm tiền chi tiêu cho mấy ngày Tết, vợ chồng anh Mến còn bán thêm đồ ăn vặt cho CN ở xóm trọ. "Ba mẹ ở Cà Mau liên tục điện thoại hỏi có về quê ăn Tết nhưng tôi chưa dứt khoát vì chi phí đi lại quá tốn kém. Trước mắt thì kiếm tiền lo Tết cái đã, có về quê hay không sẽ tính sau" - anh Mến cho hay.

Những ngày này, nghe nhiều công ty thông báo thưởng Tết, anh Nguyễn Văn Đức (quê ở An Giang) không khỏi chạnh lòng. Trước đây, anh Đức cùng vợ đều là CN tại KCX Tân Thuận, thu nhập ổn định. Để có thêm thu nhập, buổi tối, anh Đức chạy xe ôm công nghệ. Tuy nhiên, do việc làm tại công ty ngày càng ít, thu nhập không đủ sống nên anh xin nghỉ, chỉ chạy xe ôm công nghệ. Nếu chịu khó cày cật lực, mỗi ngày anh Đức có thể kiếm 400.000 - 600.000 đồng. Thời gian gần đây, do số lượng người đăng ký chạy xe ôm công nghệ quá nhiều, thu nhập của anh giảm hơn một nửa nên anh đang ra sức cày cả ngày lẫn đêm để kiếm thêm chút tiền sắm Tết. "Công ty vợ tôi đang làm đến nay vẫn chưa công bố thưởng Tết. Giờ chỉ mong đủ sức khỏe để chạy xe kiếm tiền mua cho con bộ quần áo mới và sắm sửa chút ít đồ trong nhà" - anh Đức bộc bạch.

Kinh tế khó khăn, chị Ngô Thị Hân quyết định năm nay không về quê đón Tết. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Gửi tiền về quê

Tết năm nay, chị Ngô Thị Hân (quê Nghệ An), CN Công ty TNHH Điện cơ Solen (KCX Tân Thuận), quyết định không về quê đón Tết. Một mặt vì vé tàu, xe ngày Tết đắt đỏ, mặt khác, năm nay con trai lớn ở quê đã vào lớp 1, vợ chồng chị đối diện với trăm thứ phải lo. Đến nay, công ty vẫn chưa thông báo thưởng Tết nên chị rất lo. "Tôi chỉ mong công ty giữ nguyên mức thưởng như năm trước. Biết rằng Tết không về chắc con trai sẽ nhớ cha mẹ và em gái, song vợ chồng tôi không có lựa chọn nào khác. Cuối tháng, khi lĩnh lương, tôi sẽ mua quần áo, gửi ít tiền về quê để con và người thân có cái Tết đủ đầy" - chị Hân chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Thắm, CN Công ty TNHH Dệt may Thái Dương (TP Thủ Đức, TP HCM), cũng xác định đón Tết xa quê để dành tiền gửi về cho người thân. Hôn nhân đổ vỡ, chị Thắm một mình nuôi 2 con nhỏ (7 tuổi, 2 tuổi). Do không nuôi nổi cùng lúc 2 con, chị đành gửi con lớn về Quảng Trị cho ba mẹ trông giúp. Thời gian qua, do công ty ít tăng ca nên thu nhập của chị giảm rõ rệt. Để có tiền trang trải chi phí sinh hoạt, chị xin làm phục vụ ở một quán ăn vào cuối tuần, tiền công khoảng 200.000 đồng/ngày. Hoàn cảnh khó khăn nên nhiều năm chị Thắm không thể về quê đón Tết. Chị nhớ lại: "Gọi điện thoại về chúc Tết mẹ và trò chuyện cùng con vào đêm giao thừa, tôi cố kìm nén cảm xúc vì nhớ nhà, đặc biệt là nhớ con. Hy vọng năm mới công việc và thu nhập của tôi ổn định hơn để có tiền về quê sum họp cùng người thân dịp Tết" - chị Thắm bộc bạch.

Là lao động tự do nên thu nhập không ổn định, Tết năm nay chị Huỳnh Thị Hằng quyết định đón Tết ở TP HCM. Trước đây, chị làm CN may, thu nhập ổn định nhưng vì không ai đưa đón 2 con đi học nên nhận hàng về gia công tại nhà. Mấy tháng gần đây, do ít đơn hàng nên thu nhập của chị cứ trồi sụt. Chồng chị là nhân viên bảo hành của một hãng điện thoại, thu nhập bấp bênh, Tết này chưa biết có thưởng hay không. Con trai lớn đang học lớp 5, đứa nhỏ học mẫu giáo nên gia đình chị Hằng không dư dả, rất khó khăn. "Điều kiện kinh tế eo hẹp quá nên vợ chồng tôi không dám nghĩ đến việc về Huế đón Tết. Hai vợ chồng sẽ cố gắng vun vén gửi chút quà Tết cho ba mẹ ở quê và sắm mấy bộ quần áo cho các con" - chị Hằng cho hay.

Tặng gần 5.000 vé máy bay, vé xe Chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2024 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức đã chính thức khởi động. Chương trình sẽ trao tặng 560 vé máy bay từ TP HCM về Hà Nội và Đà Nẵng; 4.365 vé xe từ các tỉnh Đông Nam Bộ về các tỉnh miền Trung và miền Bắc cho sinh viên, thanh niên CN và người lao động ở phía Nam. Sinh viên, thanh niên CN và người lao động có nhu cầu được hỗ trợ vé về quê đón Tết có thể đăng ký trực tuyến tại website: https://mangtetvenha.doanthanh... Hoặc đăng ký trực tiếp tại: Phòng Công tác Đoàn phía Nam - Văn phòng Trung ương Đoàn (145 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP HCM) hoặc liên hệ các tỉnh đoàn, thành đoàn để được hỗ trợ.