Quốc tế

Chạy đua phát triển vắc-xin Ebola

Xuân Mai

Hiện tại, loại vắc-xin Ebola duy nhất được phê duyệt và sử dụng rộng rãi là Ervebo, được phát triển để chống lại chủng virus Zaire phổ biến hơn

Nga vừa tuyên bố các nhà khoa học nước này đã phát triển thành công một loại vắc-xin chống lại chủng virus Bundibugyo đang gây dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC) và Uganda. Theo hãng thông tấn RIA Novosti (Nga) hôm 26-5, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết vắc-xin này có thể giúp bảo vệ chống lại chủng virus Bundibugyo hiếm gặp.

Theo trang NDTV, Nga hiện chưa công khai dữ liệu chi tiết từ các thử nghiệm lâm sàng hoặc các nghiên cứu được bình duyệt khoa học liên quan tới loại vắc-xin mới được công bố này. Các chuyên gia cho rằng dù đây là bước phát triển đầy hứa hẹn, tính minh bạch và sự thẩm định khoa học độc lập sẽ đóng vai trò then chốt.

Chạy đua phát triển vắc-xin Ebola - Ảnh 1.

Một nhân viên vệ sinh phun thuốc khử trùng tại chợ ở TP Bunia, tỉnh Ituri - Cộng hòa Dân chủ Congo hôm 23-5 Ảnh: AP

Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), vắc-xin Ebola thường phải trải qua tiến trình thử nghiệm rộng rãi để đánh giá độ an toàn, phản ứng miễn dịch và hiệu quả thực tế trong các đợt bùng phát dịch trước khi được phê duyệt. WHO cho biết thêm hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt hoàn toàn dành riêng cho chủng virus Bundibugyo. Hiện tại, loại vắc-xin Ebola duy nhất được phê duyệt và sử dụng rộng rãi là Ervebo, được phát triển để chống lại chủng virus Zaire phổ biến hơn.

Trong khi đó, các nhà khoa học Anh cũng đang phát triển một loại vắc-xin Ebola mới sử dụng công nghệ tương tự như vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca để giúp chống lại dịch bệnh nói trên. Theo các nhà sản xuất, vắc-xin mới này được phát triển bởi Nhóm Vắc-xin Oxford (Anh) và có thể sẵn sàng cho thử nghiệm lâm sàng trong vòng 2 - 3 tháng tới.

Theo trang The Telegraph, vắc-xin này sẽ huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và chống lại chủng virus Bundibugyo. Tuy nhiên, loại vắc-xin này hiện vẫn chưa được thử nghiệm ngay cả trên động vật và chưa có gì bảo đảm nó sẽ hiệu quả ở người. Điều này đồng nghĩa khả năng vắc-xin hỗ trợ kiểm soát đợt bùng phát hiện nay sẽ bị hạn chế.

