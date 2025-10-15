HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Chạy đua từng giây trên không, bác sĩ "cân não" đưa bệnh nhân đột quỵ vượt biển về đất liền

Hải Yến

(NLĐO) - Trong điều kiện bay đêm khắc nghiệt, nguy cơ bệnh nhân đột tử cao, đội ngũ y tế đã xử trí kịp thời, đảm bảo bệnh nhân an toàn tuyệt đối suốt hành trình

Ngày 15-10, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết tổ cấp cứu đường không của bệnh viện vừa bay xuyên đêm trên biển đưa bệnh nhân từ đảo Thuyền Chài (quần đảo Trường Sa) về đất liền cứu chữa do bị nhồi máu cơ tim cấp. 

Bác sĩ căng thẳng từng giây trên không đưa bệnh nhân đột quỵ về đất liền - Ảnh 1.
Bác sĩ căng thẳng từng giây trên không đưa bệnh nhân đột quỵ về đất liền - Ảnh 2.
Bác sĩ căng thẳng từng giây trên không đưa bệnh nhân đột quỵ về đất liền - Ảnh 3.

Ê-kíp bác sĩ cấp cứu theo dõi sát bệnh nhân trong suốt quá trình di chuyển từ đảo về đất liền

Sáng cùng ngày, lúc 0 giờ 10 phút, trực thăng EC-225 số hiệu VN-8618 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ trên nóc Viện Chấn thương Chỉnh hình-Bệnh viện Quân y 175,  bệnh nhân được đưa về đất liền an toàn.

Bác sĩ căng thẳng từng giây trên không đưa bệnh nhân đột quỵ về đất liền - Ảnh 4.

Sau chuyến bay đêm, ê-kíp đã đưa bệnh nhân về đến Bệnh viện Quân y 175

Người bệnh là ông B.Đ.D (56, quê Ninh Bình), có tiền sử bị đái tháo đường tuýp 2 và tăng huyết áp. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút ngày 14-10, ông xuất hiện cơn đau tức ngực âm ỉ sau xương ức, kèm khó thở, vã mồ hôi… và được đưa đến Bệnh xá đảo Thuyền Chài. Tại đây, bác sĩ quân y đã tiến hành cấp cứu, đồng thời kết nối hội chẩn khẩn qua hệ thống telemedicine với Bệnh viện Quân y 175.

Bác sĩ căng thẳng từng giây trên không đưa bệnh nhân đột quỵ về đất liền - Ảnh 5.
Bác sĩ căng thẳng từng giây trên không đưa bệnh nhân đột quỵ về đất liền - Ảnh 6.
Bác sĩ căng thẳng từng giây trên không đưa bệnh nhân đột quỵ về đất liền - Ảnh 7.

Bệnh nhân được ekip đưa đến bệnh viện kịp thời can thiệp đã qua cơn nguy kịch

Qua hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên vùng sau dưới, Killip II giờ thứ 4, tiên lượng rất nặng, nguy cơ rối loạn nhịp, sốc tim, đột tử cao. Bệnh nhân cần được chuyển về đất liền khẩn cấp để can thiệp chuyên sâu.

Ngay trong chiều 14-10, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 18 điều động trực thăng EC-225 cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 lên đường. Chuyến bay xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 16 giờ 30 phút, do Thượng tá Đỗ Hoàng Hải làm cơ trưởng và bác sĩ phụ trách là Thiếu tá, ThS-BSCKI Đinh Văn Hồng.

Ê-kíp mang theo đầy đủ thiết bị hồi sức tim mạch và bác sĩ chuyên sâu về tim mạch can thiệp. Trong điều kiện bay đêm khắc nghiệt, nguy cơ bệnh nhân đột tử cao, đội ngũ y tế đã xử trí kịp thời, đảm bảo bệnh nhân an toàn tuyệt đối trong suốt hành trình.

Ngay khi về đến Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu và can thiệp đặt hai stent mạch vành. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Chuyến bay cấp cứu lần này tiếp tục khẳng định vai trò thiết yếu của cấp cứu đường không trong bảo đảm y tế cho vùng biển đảo, góp phần chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân tại các đảo tiền tiêu của Tổ quốc.


