Chạy đua với dạy tích hợp

Trường chủ động bố trí giáo viên

Tại hội nghị tập huấn về tổ chức dạy học môn khoa học tự nhiên, lịch sử và địa lý, hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp do Bộ GD-ĐT tổ chức vừa qua, bộ này nhận định phần lớn các địa phương gặp khó khăn do thiếu GV và GV chưa tự tin trong giảng dạy, tổ chức thực hiện. Theo Bộ GD-ĐT, việc bố trí GV dạy các môn tích hợp vẫn do các nhà trường chủ động phân công, theo hướng GV được đào tạo phân môn nào sẽ đảm nhiệm dạy và kiểm tra đánh giá phân môn đó.