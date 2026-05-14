Thời sự

Cháy khách sạn ở Nha Trang, người chủ nghi khởi phát từ xe máy điện

K.Nam

(NLĐO) - Vụ cháy khách sạn ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào rạng sáng nay được nghi ngờ do xuất phát từ xe máy điện

Rạng sáng 14-5, một vụ cháy xảy ra tại khách sạn trên đường Hàn Thuyên, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khiến nhiều tài sản ở tầng hầm bị thiêu rụi, 2 du khách mắc kẹt trên sân thượng.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ cháy. Chủ khách sạn cũng cho người dọn dẹp khu vực tầng hầm - nơi được cho là điểm phát hỏa đầu tiên.

Cháy khách sạn ở Nha Trang, nghi bùng phát từ xe máy điện - Ảnh 1.

Nhiều xe máy, xe máy điện cháy rụi

Theo đại diện khách sạn, thời điểm xảy ra cháy tại tầng hầm có một xe máy điện và một xe máy chạy xăng. Sau vụ hỏa hoạn, toàn bộ tài sản tại khu vực này bị lửa thiêu rụi.

Chủ khách sạn cho biết ngọn lửa nghi xuất phát từ chiếc xe máy điện rồi nhanh chóng lan sang xe máy bên cạnh cùng nhiều vật dụng khác. Một số khu vực ở các tầng trên của khách sạn cũng bị cháy sém do khói và nhiệt.

Trước đó, khoảng 2 giờ sáng 14-5, Trung tâm 114 nhận tin báo cháy tại khách sạn trên đường Hàn Thuyên. Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Cháy khách sạn ở Nha Trang, nghi bùng phát từ xe máy điện - Ảnh 2.

Khu vực tầng hầm khách sạn được lực lượng chức năng dập lửa

Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra cháy, bên trong khách sạn có 5 khách lưu trú và một nhân viên lễ tân. Khi phát hiện cháy, 3 khách cùng nhân viên lễ tân đã kịp thoát ra ngoài an toàn. Hai khách còn lại hoảng loạn chạy lên sân thượng mắc kẹt.

Sau khi khống chế đám cháy, lực lượng cứu nạn cứu hộ tiến hành thông khói, rà soát hiện trường và hướng dẫn 2 khách mắc kẹt di chuyển xuống bằng thang bộ, đưa ra ngoài an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.

