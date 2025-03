Cháy lớn nhà dân, 5 người mắc kẹt trong nhà tắm được giải cứu

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 19-3, tại nhà anh Bùi Xuân T. (ở thôn Vạn Tải, xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ cháy lớn.

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ tầng 1 rồi nhanh chóng lan nhanh ra ngôi nhà 2 tầng. Thời điểm xảy ra cháy, trên tầng 2 có 5 người ở bên trong gồm bà, vợ và 3 con của anh T..

Nhận được tin báo, Công an xã Minh Đức điều động lực lượng an ninh trật tự nhanh chóng đến đám cháy, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đồng thời trao đổi, liên hệ với lực lượng Công an thị trấn Tứ Kỳ hỗ trợ phân luồng giao thông; Trung tâm Y tế huyện điều 2 xe cứu thương đến cứu nạn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã huy động xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa; tổ chức đội tìm kiếm, sử dụng biện pháp nghiệp vụ cứu an toàn 5 người đang mắc kẹt trong nhà tắm ở tầng 2.

Khoảng 23 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, 5 người bị mắc kẹt được giải cứu. Các nạn nhân bị nhiệt và khói ảnh hưởng đến hô hấp, đang theo dõi y tế nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Hiện, cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân, xác định thiệt hại vụ cháy.