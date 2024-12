Cháy lớn nhà xưởng ở Khu công nghiệp Cái Lân

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 18-12, tầng 2 nhà xưởng của Công ty Điện tử Vạn Lực nằm trong Khu công nghiệp Cái Lân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra hỏa hoạn.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quangninh Media Group

Ngay khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động các lực lượng và phương tiện đến hiện trường, gồm: Đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp Cái Lân, Công an phường Bãi Cháy, Đội Phòng cháy, chữa cháy - Công an TP Hạ Long, Điện lực Hạ Long phối hợp xử lý.

Ngoài ra, các đơn vị Cảng dầu B12, Công ty Nhiệt điện Thăng Long, Cấp cứu mỏ cũng tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ, tổng cộng gồm: 8 xe chữa cháy, xe trạm bơm, xe téc để nhanh chóng tiếp cận hiện trường, khoanh vùng, khống chế đám cháy.

Hiện, lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.