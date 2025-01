Cháy lớn tại nhà xưởng tại Hà Nội

Ngày 28-1 (tức 29 Tết), Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại dãy nhà xưởng ở số 526 đường Nguyễn Văn Giáp (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm).



Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Tuấn Hệp

Theo đó, 6 giờ hơn ngày 28-1, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 - Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy tại dãy nhà xưởng ở số 526 đường Nguyễn Văn Giáp (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm). Tại hiện trường, lửa cháy to, lan nhanh qua 3 - 4 nhà xưởng sửa chữa ôtô, đồ nội thất, in biển quảng cáo, nhà chứa cốt pha...

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận Nam Từ Liêm điều động 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do có gió to, bên trong nhà xưởng có nhiều chất dễ cháy nên ngọn lửa bùng lên dữ dội.

Sau khoảng 45 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi 2 ô tô và 490 m2 nhà xưởng. Dãy nhà xưởng bị cháy thuộc loại nhà tạm, lợp tôn trên hành lang đê sông Nhuệ.

Lực lượng chức năng đã ngăn cháy lan cho khoảng 700 - 800 m2 công trình lân cận; tiến hành phun nước, làm nguội đám cháy, tránh bùng phát trở lại; đồng thời điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.