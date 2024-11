Cháy lớn thiêu rụi hơn 1.000 m2 nhà xưởng trong khu công nghiệp

Ngày 24-11, Công an TP Hải Phòng cho biết Công an huyện An Dương đang tiếp cận, khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy lớn xảy ra tại Công ty Đông - A Hwasung trong khu công nghiệp Tràng Duệ.

Vụ cháy lớn tại khu công nghiệp

Theo thông tin ban đầu, vào 23 giờ 31 phút ngày 23-11, Trung tâm 114 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy - Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH), Công an TP Hải Phòng nhận được tin báo về cháy tại Công ty Đông - A Hwasung (Lô K4, KCN Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương).

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH đã điều động lực lượng, phương tiện gồm 15 xe chữa cháy của các đội khu vực, phối hợp với Công an các quận huyện Hồng Bàng, An Dương, An Lão, Kiến An và các đội chữa cháy Cụm Cơ quan doanh nghiệp an toàn PCCC Tràng Duệ, KCN An Dương, KCN Nomura... tổ chức hiệp đồng chữa cháy.

Do Công ty Đông - A Hwasung là doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm nhựa, cao su, nhà xưởng lớn, trong điều kiện hanh khô nên đám cháy lan nhanh trên diện rộng, có lúc ngọn lửa bốc cao hàng chục mét.

Lực lượng chữa cháy đã tập trung phương tiện chuyên dụng, tiến hành phun nước phong tỏa không để đám cháy lan sang khu vực xung quanh, phun nước dập lửa và tổ chức cứu hộ tài sản, chủ yếu là máy móc thiết bị và nguyên liệu, phụ kiện đã thành phẩm bằng nhựa, cao su dùng sản xuất máy giặt.

Lực lượng chữa cháy phun nước làm mát khu vực bên trong nhà xưởng

Đến 2 giờ 30 phút ngày 24-11, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, chất cháy là nhựa nhiều khói khí độc và cháy âm ỉ nên lực lượng chữa cháy tiếp tục phun nước làm mát để phòng ngừa đám cháy bùng phát trở lại.

Ban đầu xác định không thiệt hại về người, nhưng đám cháy đã làm sập hơn 1.000 m2 nhà xưởng.