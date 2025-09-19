Chảy máu dạ dày vì thói quen thức khuya, xem điện thoại

Ngày 18-9, bác sĩ Nguyễn Đặng Khiêm, Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Hữu Nghị), cho biết các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận và cấp cứu nữ bệnh nhân 29 tuổi (ở Hưng Yên) trong tình trạng choáng ngất, da xanh, mạch nhanh, huyết áp tụt, được người nhà đưa vào cấp cứu.

Nữ bệnh nhân trẻ phải cấp cứu do chảy máu dạ dày. Ảnh: Hương Thuỷ

Ngay khi tiếp nhận, ê kíp hồi sức lập tức truyền dịch, thở ôxy và làm các xét nghiệm chẩn đoán. Thăm trực tràng xác định phân đen, nghi ngờ chảy máu tiêu hóa. Các bác sĩ hội chẩn và tiến hành nội soi dạ dày cấp cứu.

Người nhà cho biết bệnh nhân đã đi đại tiện phân đen từ hôm trước, có tình trạng mệt lả nên đã nghỉ việc ở nhà. Bệnh nhân là nhân viên văn phòng và thường xuyên thức khuya xem điện thoại.

Kết quả nội soi cho thấy bệnh nhân bị loét tá tràng gây chảy máu. Bệnh nhân được can thiệp kịp thời bằng kẹp clip cầm máu và truyền thuốc liên tục để phòng tái phát. Nhờ phối hợp nhanh chóng, chính xác của các bác sĩ cấp cứu – nội soi – hồi sức, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, các chỉ số sinh tồn ổn định. Dự kiến trong tuần tới bệnh nhân có thể được xuất viện.

Theo bác sĩ Khiêm, chảy máu tiêu hóa là tình trạng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời. Không chỉ người cao tuổi, người trẻ cũng có thể mắc do lối sống thiếu lành mạnh như thức khuya, stress, rượu bia, thuốc giảm đau, ăn uống thất thường.

Khi xuất hiện triệu chứng nôn ra máu, đi ngoài phân đen, hoa mắt, choáng ngất, cần đến ngay cơ sở y tế để xử trí kịp thời.