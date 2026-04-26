Thời sự

Cháy nhà, ba chị em mắc kẹt trong phòng ngủ tử vong

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lửa bùng phát nhanh, 3 chị em đang ngủ, mắc kẹt trong phòng đã chốt cửa tử vong thương tâm.

Ngày 26-4, thông tin từ UBND xã Lê Lợi, tỉnh Lai Châu cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến ba người tử vong.

Cháy nhà, ba chị em mặc kẹt trong phòng ngủ đã chốt cửa tử vong - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy khiến ba chị em tử vong. Ảnh: L. Lợi

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Lê Lợi, vụ cháy xảy ra khoảng 1 giờ sáng cùng ngày tại gia đình ông Pàn Văn Lở ở bản Pá Đởn. Ngọn lửa được xác định bắt nguồn từ bếp của gia đình ông Lở, sau đó cháy lan lên nhà, ảnh hưởng sang 1 phòng học của điểm Trường tiểu học Pá Đởn và nhà ông Pàn Văn Diên. Khi xảy ra vụ cháy, vợ chồng ông Lở không có nhà, trong nhà chỉ có 3 cháu nhỏ.

Phát hiện sự việc, người dân đã tìm cách dập lửa, cứu các nạn nhân trong nhà. Tuy nhiên, do các cháu khi đi ngủ đã chốt cửa trong, nhà sàn bắt lửa bén nhanh cùng với chập điện nên đám cháy bùng lớn, người dân không thể vào bên trong ứng cứu. Đến hơn 4 giờ sáng, đám cháy được dập tắt thì phát hiện các cháu đã tử vong. Các nạn nhân được xác định là các cháu: P.T.Đ. (SN 2012), P.T.T. (SN 2014), P.V.V. (SN 2019). Cả ba cháu đều là con của ông Pàn Văn Lở và bà Lò Thị Nguyệt.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an và viện kiểm sát tiến hành khám nghiệm và đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM: Lính cứu hộ băng mình xuyên qua khói lửa cứu người

Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM: Lính cứu hộ băng mình xuyên qua khói lửa cứu người

(NLĐO) - Lực lượng cứu hộ triển khai phương án cứu hộ thì phát hiện đôi nam nữ đang thoi thóp ở nhà vệ sinh trong phòng trọ.

Cháy nhà 4 tầng ở đường Lê Hồng Phong, TPHCM

(NLĐO) - Lửa bất ngờ phát ra từ căn nhà 4 tầng ở đường Lê Hồng Phong nhưng nhanh chóng bị cảnh sát khống chế.

Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM: Thời điểm cháy, có hơn 10 người trong nhà

(NLĐO) - Vụ cháy nhà trọ ở TPHCM sáng 12-4 khiến 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Khói lửa xuất phát từ tầng 1, khi có hơn 10 người trong nhà.

gia đình nạn nhân người tử vong cháy nhà Tỉnh Lai Châu chết cháy trường tiểu học nguyên nhân vụ cháy hiện trường vụ cháy
