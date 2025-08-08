Cháy nhà lúc rạng sáng ở TP HCM, 3 người kịp thoát chạy

Ngày 8-8, một đám cháy đã xảy ra tại căn nhà ở đường Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP HCM.

Công an cắt cửa sắt tiếp cận hiện trường.

Hơn 2 giờ cùng ngày, khói lửa bùng lên dữ dội từ căn nhà 2 tầng, rộng 152 m2 ở địa chỉ 920/23 đường Quang Trung. Lúc này có 3 người trong nhà tìm cách thoát qua ban công nhà hàng xóm. Đồng thời hô hoán nhờ dập lửa.

Hàng xóm phát hiện đã dùng bình chữa cháy mini dập lửa song những nỗ lực ban đầu bất thành.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP HCM điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Bước đầu xác định hư hỏng 2 xe máy, 4 xe đạp và một số vật dụng khác. Hiện nguyên nhân đang được điều tra.



