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Thời sự Xã hội

Chạy quá tốc độ khi đưa hàng xóm đi cấp cứu, tài xế được xóa phạt

Tr.Thường

(NLĐO) - Một tài xế ở TP Đà Nẵng được xóa phạt vi phạm tốc độ khi lái xe ô tô chở người đi cấp cứu

Cục CSGT vừa thông tin về việc hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một tài xế tại Đà Nẵng do vi phạm trong tình huống cấp thiết.

Trước đó, Cục trưởng Cục CSGT và Fanpage Cục CSGT tiếp nhận phản ánh của một tài xế liên quan đến biên bản xử phạt lỗi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định.

Qua xác minh, ngày 21-5, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng phát hiện ô tô mang biển số 43C-326.xx vi phạm lỗi chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h.

Tài xế Đà Nẵng chạy quá tốc độ khi cấp cứu hàng xóm được xóa phạt - Ảnh 1.

Hình ảnh xe ô tô con bị ghi nhận chạy quá tốc độ trên tuyến ĐT 616 qua xã Chiên Đàn

Theo tường trình của ông N.V.B. (SN 1979, trú xã Tiên Phước, TP Đà Nẵng), người điều khiển phương tiện, thời điểm xảy ra vụ việc, một người hàng xóm bất ngờ tái phát bệnh tim với các biểu hiện nguy hiểm như khó thở, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe.

Trước tình huống khẩn cấp, ông B. đã sử dụng ô tô cá nhân đưa người bệnh từ xã Tiên Phước đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cấp cứu. Trong quá trình di chuyển, phương tiện bị ghi nhận chạy quá tốc độ tại Km11+95,3 trên tuyến ĐT616, đoạn qua xã Chiên Đàn (TP Đà Nẵng).

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 2 đã tiến hành xác minh và mời ông B. đến làm việc. Kết quả kiểm tra hồ sơ nhập viện, bệnh án của người bệnh cùng hình ảnh camera tại bệnh viện cho thấy nội dung trình bày của ông B. là có căn cứ.

Trên cơ sở đó, lực lượng CSGT đã hủy biên bản vi phạm hành chính, hủy quyết định xử phạt đối với ông B. và gỡ thông tin liên quan trên hệ thống xử lý vi phạm.

Theo CSGT, trường hợp này được xác định thuộc tình thế cấp thiết theo khoản 11 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Theo Điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt từ 4-6 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.


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