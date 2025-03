Chạy scooter, vali điện ra đường, chắc chắn bị xử phạt

Mới đây, Công an phường Bến Nghé, quận 1 phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP HCM lập biên bản bà T.T.N.T (43 tuổi, ngụ TP HCM) để xử lý về hành vi cưỡi vali trên đường.

Cảnh sát lập biên bản bà T.T.N.T do cưỡi vali trên đường.

Trước đó, sáng 23-3, cảnh sát phát hiện bà T. đang cưỡi vali trên đường Lê Duẩn, phường Bến Nghé nên mời về làm việc. Bà T. bị xử lý về hành vi sử dụng bàn trượt, pa tanh, các thiết bị tương tự trên phần đường xe chạy, mức phạt là 225.000 đồng.

Ngày 21-3, mạng xã hội cũng lan truyền clip người đàn ông ngồi trên vali điện có 3 bánh chạy trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1.

Người lái vali được xác định là ông Z.T (75 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), là du khách đến Việt Nam.

Độc giả Báo Người Lao Động cho biết hiện xu hướng sử dụng xe scooter điện lưu thông trên đường rất nhiều, liệu người điều khiển có bị xử phạt?

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết Luật Giao thông đường bộ không có quy định nào đề cập việc chạy xe scooter, vali điện hoặc các loại tương tự là phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Do đó, người dân không được sử dụng loại xe này như một phương tiện khi tham gia giao thông.

Thực tế, với các dòng xe scooter dù có vẻ hiện đại và năng động, nhưng chạy xe scooter không an toàn khi tham gia giao thông đường bộ vì thiếu các trang bị an toàn như gương chiếu hậu, đèn tín hiệu hay còi, làm giảm khả năng quan sát và cảnh báo cho người lái cũng như những người tham gia giao thông khác.

Bên cạnh đó, với thiết kế nhỏ gọn và bánh xe nhỏ, xe scooter dễ mất thăng bằng khi di chuyển trên đường xấu hoặc gặp tình huống bất ngờ.

Mặc dù có thể di chuyển với tốc độ cao, nhưng hệ thống phanh của xe scooter không mạnh mẽ như xe máy, gây nguy hiểm trong các tình huống khẩn cấp.

Thêm vào đó, xe scooter không có khung bảo vệ hay hệ thống giảm chấn, khiến người lái dễ bị thương khi gặp tai nạn. Điều kiện giao thông phức tạp ở Việt Nam, với mật độ phương tiện cao và các vấn đề về đường xá, càng làm cho việc điều khiển xe scooter trở nên nguy hiểm hơn.

Điều kiện để phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo quy định tại điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 là xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ phải đáp ứng các điều kiện như: Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật; Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật….

Ngoài ra, điều 3 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 cũng nêu rõ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Người tham gia giao thông phải chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và các quy định khác của pháp luật có liên quan, có trách nhiệm giữ an toàn cho mình và cho người khác. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phải được phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật…