Cháy tại một nhà hàng ở trung tâm TP Hải Phòng

Ngày 30-1 (tức mùng 2 Tết nguyên đán Ất Tỵ), Công an TP Hải Phòng cho biết Công an quận Hồng Bàng cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà hàng Quang Minh (địa chỉ số 26, phố Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng).

Hiện trường vụ hỏa hoạn

Trước đó, hồi 23 giờ 40 phút ngày 29-1 (tức ngày mùng 1 tết nguyên đán Ất Tỵ), nhận được tin báo cháy từ Trung tâm chỉ huy 114 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) về việc xảy ra cháy tại nhà hàng Quang Minh (địa chỉ số 26, phố Trần Hưng Đạo, phường Hoàng Văn Thụ), Công an quận Hồng Bàng đã tổ chức triển khai lực lượng nhanh chóng đến khu vực xảy ra cháy.

Khi lực lượng chức năng đến nơi, ngọn lửa đang bao trùm mặt trước tầng 1 và tầng 2 của nhà hàng Quang Minh và cháy lan sang tầng 1 và tầng 2 của quán Bính Coffe & Tea.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ và Công an quận Ngô Quyền triển khai công tác chữa cháy và nhanh chóng dập tắt ngọn lửa.

Lực lượng chức năng khống chế vụ hỏa hoạn

Theo nhận định ban đầu, nguồn lửa gây cháy xảy ra ở khu vực bạt che vỉa hè nhà hàng Quang Minh, sau đó lan vào khu vực biển quảng cáo của nhà hàng, cháy lan vào bên trong nhà hàng và cháy lan sang khu vực quán Bính Coffe & Tea.

Vụ cháy không xảy ra thiệt hại về người, cháy hỏng biển quảng cáo nhà hàng Quang Minh (diện tích khoảng 40m2), cháy tầng 1 và tầng 2 của quán Bính Coffe & Tea, đồng thời ảnh hưởng nhiệt tới ngôi nhà 3 tầng liền kề với quán Bính Coffe & Tea.